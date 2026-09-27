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Всяко заведение ще си има QR код

Туристическият данък ще финансира рекламата

Днес, 10:51
Илин Димитров
БГНЕС
Илин Димитров

Всяко едно заведение, хотел, ресторант, бар, театър, кино, ще трябва да има свой QR код, където да може да се оставя мнение от посетителите, от туристите, от гостите, заяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ по повод Световния ден на туризма, който се отбелязва днес, 27 септември.

Половината от постъпленията от туристическия данък да се инвестират пряко в реклама и събития, свързани с подобряването на свързаността на България, предложи още министър Димитров.

За реализирането на мярката се предвиждат промени в Закона за туризма. Според Димитров този ход ще доведе до реална децентрализация на националната реклама и ще даде възможност на регионите да организират повече културни събития, фестивали и спортни форуми.

„Така ще можем ефективно да удължим туристическия сезон — промяна, която е от изключителна важност за сектора и е дълго чакана от бранша“, подчерта министърът.

Очаква се новата финансова рамка да стимулира и преговорите с нискотарифни и редовни авиолинии за разкриване на нови целогодишни линии до българските летища, което допълнително да засили привлекателността на страната за чуждестранни посетители.

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Ключови думи:

Илин Димитров, туризъм

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