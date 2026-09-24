Кандидат за вицепрезидент се оказа със съветско гражданство

ЦИК обяви за недействителна регистрацията на Сергей Инджов, издигнат за вицепрезидент от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица". Това се вижда от деловодните регистри на комисията. Инджов беше в двойка с лидера на Евролевицата Александър Томов.

Днес обаче е дошла справката от ГРАО. Според нея Инджов има съветско гражданство по рождение. В писмото на ГРАО се казва, че Сергей Петков Инджов има съставен акт за раждане от 4 октомври 1962 г. в Карлово. В графата му "бележки" имало отбелязване, че въз основа на молба на родителите от 05.10.1962 г. детето приема съветско гражданство. Това означава, че не са изпълнени изискванията на Конституцията, която изисква кандидатите да имат българско гражданство по рождение.

Късно тази вечер ЦИК има и второ решение по казуса на Евролевицата. По заявление на Томов като кандидат за вицепрезидент на мястото на Инджов е издигнат Александър Гарибов. Пред bTV Томов отрича Инджов да има съветско гражданство, но казва, че е бил принуден за час и половина да излъчи нов кандидат за вицепрезидент.

И двете решения на ЦИК - за заличаването на Инджов, и за регистрацията на Гарибов, може да се обжалват пред Върховния административен съд в тридневен срок.