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"Възраждане" праща Костадинов и Волгин на изборите

Партията избра лидера си за кандидат-президент, както постъпи през 2021 г.

22 Септ. 2026Обновена
Костадин Костадинов и Петър Волгин
Колаж: БГНЕС
Костадин Костадинов и Петър Волгин

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е кандидатът за президент на партията, а бившият журналист и настоящ евродепутат Петър Волгин - за вицепрезидент. Номинацията им беше обявена днес във Велико Търново.

Около месец се носеха слухове, че Волгин ще бъде претендентът за държавен глава. Изглежда обаче партията е решила да следва същия подход, както на предните президентски избори през 2021 г., когато беше издигнала лидера си за президент, а за вице - Елена Гунчева, която на следващата година напусна "Възраждане". Двамата с Костадинов останаха четвърти в класирането, като получиха 104 832 гласа или 3.92 процента.

От партията казват, че са организирали допитване сред гражданите за кандидат-президентската си двойка, в което са се включили над 16 700 души, и така е било решено Костадинов и Волгин да се състезават.

Костадинов е заявил, че решенията за стратегическото развитие на страната трябва в по-голяма степен да бъдат определяни от гражданите, което означава да се засили пряката демокрация, предава Нова ТВ. Според него България няма нужда да доказва европейската си принадлежност, защото е направила цивилизационния си избор още преди близо 14 века. Партньора си Волгин е определил като "човек с независимо мислене", който не е член на "Възраждане", а с работата си в Европейския парламент е показал, че може да отстоява позициите си.

Днес е последният ден, в който партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в президентските избори на 25 октомври, могат да подават документи за регистрация на кандидатите си. Срокът изтича в 17 часа. Като участници са регистрирани 8 партии и 24 инициативни комитета.

На 23 септември, сряда, от 15 часа ще се проведе жребий за определяне на номерата на кандидатите в бюлетината за изборите.

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Възраждане, Костадин Костадинов, Петър Волгин, президентски избори 2026

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