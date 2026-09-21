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Само кандидатите за президент на "Възраждане" и ДПС са неясни

Комитетите на Йотова и Гюров внесоха документите си за регистрация в ЦИК

21 Септ. 2026Обновена
"Възраждане" мисли кандидат до последния момент.
БНТ стопкадър
"Възраждане" мисли кандидат до последния момент.

Четири дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори са неясни единствено кандидатите на "Възраждане" и ДПС. "Възраждане" смятат да го обявят утре, когато е последният срок за регистриране на претенденти. Спрягат се Петър Волгин или Костадин Костадинов. ДПС е енигма. Партията не е показала активност по въпроса след регистрацията си в ЦИК на 4 септември.

Бившият земеделски министър Иван Христанов, също бивш министър - Николай Ненчев, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, на МЕЧ - Радостин Василев, са част от другите кандидати до момента.

ГЕРБ не участва във вота.

Днес документите си за регистрация в ЦИК подадоха инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров. От името на Йотова, зад която застанаха управляващите от "Прогресивна България", дойде нейният кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев, придружен от лидера на БСП Крум Зарков, който е сред водещите фигури на инициативния комитет.

Вълчев отправи, чрез медиите, послание до другите кандидати - цитат от манифеста на независимостта, която отбелязваме утре: "Българският народ и държавният му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание." Той допълни, че с Йотова ще се водят от следните принципи на манифеста - че българският народ е винаги миролюбив, че е част от семейството на цивилизованите народи, че копнее за културен и икономически напредък.

Гюров беше придружен от кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев. Пред журналистите Гюров каза, че приоритетът им е да осигурят на гражданите "независим президент, на който те могат да разчитат". Той увери, че влизат в предизборна кампания с цел да победят, и призова избирателите "да променят развитието на страната".

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Ключови думи:

президентски избори, кандидат-президент, Възраждане, ДПС

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