Само кандидатите за президент на "Възраждане" и ДПС са неясни

Четири дни преди официалния старт на кампанията за президентските избори са неясни единствено кандидатите на "Възраждане" и ДПС. "Възраждане" смятат да го обявят утре, когато е последният срок за регистриране на претенденти. Спрягат се Петър Волгин или Костадин Костадинов. ДПС е енигма. Партията не е показала активност по въпроса след регистрацията си в ЦИК на 4 септември.

Бившият земеделски министър Иван Христанов, също бивш министър - Николай Ненчев, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, на МЕЧ - Радостин Василев, са част от другите кандидати до момента.

ГЕРБ не участва във вота.

Днес документите си за регистрация в ЦИК подадоха инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров. От името на Йотова, зад която застанаха управляващите от "Прогресивна България", дойде нейният кандидат за вицепрезидент Кирил Вълчев, придружен от лидера на БСП Крум Зарков, който е сред водещите фигури на инициативния комитет.

Вълчев отправи, чрез медиите, послание до другите кандидати - цитат от манифеста на независимостта, която отбелязваме утре: "Българският народ и държавният му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание." Той допълни, че с Йотова ще се водят от следните принципи на манифеста - че българският народ е винаги миролюбив, че е част от семейството на цивилизованите народи, че копнее за културен и икономически напредък.

Гюров беше придружен от кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев. Пред журналистите Гюров каза, че приоритетът им е да осигурят на гражданите "независим президент, на който те могат да разчитат". Той увери, че влизат в предизборна кампания с цел да победят, и призова избирателите "да променят развитието на страната".