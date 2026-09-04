ДПС се регистрира за участие в президентските избори

ДПС има намерение да участва в президентските избори. Днес представители на партията на Делян Пеевски подадоха документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие във вота.
От движението засега пазят мълчание кого биха издигнали за държавен глава. "От приемането на Конституцията на Република България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция", коментираха от движението в съобщение до медиите.
На последните президентски избори – през 2021 г., ДПС издигна тогавашния си лидер Мустафа Карадайъ за държавен глава, а за вицепрезидент евродепутата от партията Искра Михайлова. Двамата събраха 309 681 гласа (11.57%), което ги постави на трето място на първия тур. Две години по-късно Карадайъ подаде оставка като председател на движението и беше наследен от Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, а Михайлова стана зам.-шеф на партията.
На изборите през 2016 г. ДПС подкрепи кандидатурите на бившия премиер Пламен Орешарски и транспортния министър от неговото правителство Данаил Папазов, издигнати от инициативен комитет. За тях гласуваха 253 726 избиратели, което ги остави на пето място.
Така от парламентарните формации ГЕРБ остава единствената, която не е потвърдила, че ще участва във вота. ПБ застана зад кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова, ПП и ДБ заявиха, че ще подкрепят бившия служебен премиер Андрей Гюров, а "Възраждане" се готви да издигне собствен кандидат. Тази неяснота вече предизвиква разпри вътре в партията на Бойко Борисов.