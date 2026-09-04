ДПС се регистрира за участие в президентските избори

Пресцентър на ДПС Документите за регистрация внесоха зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов (на преден план). Михайлова беше кандидат за вицепрезидент от ДПС на предните избори през 2021 г.

ДПС има намерение да участва в президентските избори. Днес представители на партията на Делян Пеевски подадоха документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие във вота.

От движението засега пазят мълчание кого биха издигнали за държавен глава. "От приемането на Конституцията на Република България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция", коментираха от движението в съобщение до медиите.

На последните президентски избори – през 2021 г., ДПС издигна тогавашния си лидер Мустафа Карадайъ за държавен глава, а за вицепрезидент евродепутата от партията Искра Михайлова. Двамата събраха 309 681 гласа (11.57%), което ги постави на трето място на първия тур. Две години по-късно Карадайъ подаде оставка като председател на движението и беше наследен от Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, а Михайлова стана зам.-шеф на партията.

На изборите през 2016 г. ДПС подкрепи кандидатурите на бившия премиер Пламен Орешарски и транспортния министър от неговото правителство Данаил Папазов, издигнати от инициативен комитет. За тях гласуваха 253 726 избиратели, което ги остави на пето място.