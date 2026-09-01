Гюров и Кандев влизат в президентската надпревара

Бившият служебен премиер и кадър на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев очаквано влизат в надпреварата за президентските избори.

Двамата потвърдиха кандидатурата си пред журналисти по време на живо излъчване от родния им град Гоце Делчев. В събитието участие взеха журналистът Константин Вълков като водещ и младата лекарка Василена Киара Димитрова, която доби известност по време на протестите през декември м.г. Слоганът на предизборната кампания е "Гюров, Кандев и аз".

Кандев похвали Андрей Гюров, като го нарече "справедлив човек, който не се страхува да признава грешките си". На шега той добави, че е изненадан от доверието на Гюров за поста вицепрезидент, предвид склонността му винаги да казва каквото мисли. "Аз мога да бъда полезен за всичко, което знам и мога в сферата на сигурността", каза бившият секретар на МВР. А пък кандидат-президентът Гюров изтъкна след него, че познава финансите, икономиката, науката и начинът на приемане на законите, което прави от двата добър екип. "Ние не сме кабинетни политици, ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите позиции. Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях", каза Гюров.

Кандидатпрезидентската двойка има подкрепата на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Във "Фейсбук" председателят на ПП Асен Василев написа, че Гюров "ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта", както и че националният съвет на партията ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори.

От партията "Да, България", която влиза в обединението "Демократична България", пък написаха, че кандидатурата на Гюров и Кандев "дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес". ДаБг също ще свика заседание на националния си съвет, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и ще вземе окончателното решение дали да подкрепят Гюров и Кандев.

Очаква се тази седмица президентът Илияна Йотова да каже името на кандидата за вицепрезидент, а на 8 септември и на председателя на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата ѝ за държавен глава. Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, който е лидер на партия Българска социалдемокрация - Евролевица. Партия МЕЧ пък издига Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вицепрезидент. От ГЕРБ все още не са излъчили кандидат за държавен глава.