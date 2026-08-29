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БСП подкрепи Йотова за президент

Днес, 19:08
БГНЕС

БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент на България. Решението е взето единодушно на Националния съвет на партията, без гласове "против" и "въздържал се". Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков, цитиран от Нова тв.

По думите му социалистите са създали Национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова. Засилено е и Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП активно да участва в предстоящата президентска кампания.

"БСП влиза в президентските избори единна и напълно координирана", заяви Зарков. Той изрази увереност, че резултатът от кампанията ще бъде избирането на Йотова за президент.

Зарков коментира и предстоящото сформиране на инициативния комитет зад кандидатурата на Йотова. Той заяви, че има пълно доверие на политическия ѝ опит да състави балансиран екип."Съвсем логично е в този комитет да има и политически фигури, и граждански лица", посочи лидерът на БСП.

Той подчерта, че вицепрезидентът не е просто заместник на държавния глава, а самостоятелна институция, на която президентът може да възлага важни правомощия. "Затова ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент. Те трябва да започнат веднага. Ние сме готови за тях", заяви Крум Зарков.

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Ключови думи:

Илияна Йотова, президентски избори 2026

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