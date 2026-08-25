Радостин Василев ще е кандидат-президент

Партия МЕЧ издига Радостин Василев за президент и Красимир Манов за вицепрезидент, съобщи Христо Расташки във видеообръщение на партията. Манов бе депутат от ПГ на МЕЧ в 51-ото Народно събрание и члена енергийната комисия.

"Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина. Считам, че президентският пост трябва да е гласът на хората. Той трябва да е обединителят на нацията. Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България", каза Радостин Василев и допълни:

"Вярвам, че имам сили да успея. Вярвам, че зад себе си имам много сериозен екип. Благодаря на моята партия, на екипа, с който работя, и се надявам след тези избори да покажем, че нашият глас има значение, че нищо не е предопределено предварително и че е време сами да решаваме нашата съдба".