ГЕРБ заговори за обща дясна кандидатура за президент

БГНЕС Самият Андрей Гюров все още не е обявил намеренията си за президентските избори, затова не бива да се избързва с издигането на кандидатурата му, смята Велислав Величков.

Само издигането на обща дясноцентристка кандидатура за президент има шанс за силно представяне на изборите за нов държавен глава в края на годината. Такова мнение изразиха от ГЕРБ, след като ДСБ отвори темата за предстоящия вот. От партията на Бойко Борисов уточниха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят "най-силната център-дясна номинация".

"Хубаво е още преди анонсите за конкретен кандидат да има разговори между всички, които претендират да са център-дясно в политическия аспект. Такъв не се състоя. Ние все още правим нашите анализи", заяви Владислав Горанов.

По думите му, ГЕРБ никога не са поставяли президентските избори в центъра на вниманието си, но са наясно с едно: "Ако имаме една най-ясна център-дясна кандидатура, тя има шансове."

Велислав Величков от "Продължаваме Промяната" пък подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа към спрягания за кандидат на градската десница Андрей Гюров, преди самият той да обяви намеренията си.

"Има споразумение между "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали господин Гюров ще бъде кандидат трябва най-напред той да каже", посочи Величков.