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Инициативен комитет ще номинира Андрей Гюров за президент

Червената власт е в парламента и в правителството и има риск да получи и "Дондуков" 2, предупреди Атанас Атанасов

20 Юни 2026Обновена
Андрей Гюров
БГНЕС
Андрей Гюров

Кандидатурата на Андрей Гюров за президент вече се очертава като реалност. Тази сутрин съпредседателят на ДБ Атанас Атанасов съобщи, че се събира инициативен комитет, който да го номинира като независим претендент на президентските избори.

"Доколкото разбирам, комплектова се инициативен комитет, за да може да се обхване цялата демократична общност", каза Атанасов пред БНТ. Той посочи, че ДБ и ПП трябва да застанат зад него, за да възпрат "Прогресивна България" на Румен Радев да овладее президентството.

"Да споделя с нашата разнородна демократична общност – червената власт е в парламента и в правителството и има риск наесен да получи и последната част от пъзела. Така че трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, за да не се допусне всичките яйца да бъдат в една кошница", предупреди политикът.

Гюров няма да бъде кандидат на ПП-ДБ, а "на себе си", както уточни Атанасов. Той твърди, че не знае дали бившият и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент, и изтъкна, че това е решение, което Гюров трябва да вземе.

В средата на май т.г. от неформалната група "Форум за демократично действие", която работи с ПП и ДБ за президентския вот, обявиха, че разполагат с платформа за електронно гласуване, което прави технологично възможно да се проведат предварителни избори за кандидати. Остава неясно дали тази възможност ще бъде използвана.

Планове

На 11 юли ще се проведе национално събрание на партията ДСБ, която Атанасов оглавява, за да избере нов председател. За поста ще се съревновават бившият партиен лидер Радан Кънев и депутатът Йордан Иванов. Самият Атанасов няма намерение да участва след 8 години начело на формацията. Но ще остане част от партийния живот.

"Нямам никакво намерение да се пенсионирам от политиката ... Моята работа съм я свършил. Партията има нужда от нова енергия, нов образ и много работа на терен за създаване на нови организации", обясни той. И допълни, че смята да работи за запазването на целостта на коалицията ДБ.

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Ключови думи:

Андрей Гюров, президентски избори 2026, Атанас Атанасов

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