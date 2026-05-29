Радан Кънев поиска поста на Атанас Атанасов в ДСБ

Евродепутатът Радан Кънев обяви с пост във "Фейсбук", че ще се кандидатира за лидер на "Демократи за силна България" на националното събрание на партията на 11 юли. На него ще се избере председател и ръководство на формацията за следващите 4 години. Евродепутатът беше начело на партията от 2013 до 2017 г., като пое лидерството от нейния основател Иван Костов.

Радан Кънев заяви, че обсъдил идеята със съпругата си и е получил подкрепа от нея, след което заявил намеренията си и пред сегашния председател Атанас Атанасов.

"Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ, без партията, която преди 22 години формулира националната цел - силна България в обединена Европа", написа Кънев.

"Разбира се, много възможно е изборът на 11 юли да бъде конкурентен и труден. Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период", допълни той.