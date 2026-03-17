Познат треньор ще спасява "Монтана" от изпадане

Атанас Атанасов беше назначен днес за треньор на "Монтана". Неговата цел до края на сезона ще е една - да спаси отбора от изпадане от Първа лига. Задачата обаче няма да е никак лека. В момента "Монтана" е на последно място в класирането с 16 точки и е първият сигурен участник в третата група от втората фаза на първенството. Именно в тази група се определят трите директно изпадащи отбора и този, който ще играе плейоф срещу втория от Втора лига.
Назначението на Атанасов не е изненадващо, тъй като той изгледа от трибуните последния мач на отбора - загубата с 0:1 от "Черно море" във Варна. След този двубой започнаха преговори с ръководството на клуба, които стигнаха до успешен край. "Целта е да спасим отбора от изпадане. И мисля, че е постижима. Всичко в тази битка ще се реши в плейофите", коментира Атанасов.
Той ще е четвъртият постоянен треньор в "Монтана" от началото на сезона след Танчо Калпаков, Анатоли Нанков и гърцкия специалист Акис Вавалис, който напусна на 10 март.
За Атанас Атанасов това ще е четвърти престой в "Монтана" като наставник. Първият му бе от декември 2011 до май 2012 г., вторият - от края на април до края на юни 2019 г., а третият - от декември 2020 до май 2021 г. За последно 57-годишният специалист води "Добруджа", но беше освободен на 31 декември м.г.
Атанасов има и два сезона като футболист на "Монтана" - от 1994 до 1996 г.