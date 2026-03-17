Познат треньор ще спасява "Монтана" от изпадане

Атанас Атанасов стана за четвърти път в кариерата си наставник на този клуб

Днес, 17:48
Атанас Атанасов бързо си намери нов клуб, след като на 31 декември беше освободен от "Добруджа".
Атанас Атанасов бързо си намери нов клуб, след като на 31 декември беше освободен от "Добруджа".

Атанас Атанасов беше назначен днес за треньор на "Монтана". Неговата цел до края на сезона ще е една - да спаси отбора от изпадане от Първа лига. Задачата обаче няма да е никак лека. В момента "Монтана" е на последно място в класирането с 16 точки и е първият сигурен участник в третата група от втората фаза на първенството. Именно в тази група се определят трите директно изпадащи отбора и този, който ще играе плейоф срещу втория от Втора лига.

Назначението на Атанасов не е изненадващо, тъй като той изгледа от трибуните последния мач на отбора - загубата с 0:1 от "Черно море" във Варна. След този двубой започнаха преговори с ръководството на клуба, които стигнаха до успешен край. "Целта е да спасим отбора от изпадане. И мисля, че е постижима. Всичко в тази битка ще се реши в плейофите", коментира Атанасов.

Той ще е четвъртият постоянен треньор в "Монтана" от началото на сезона след Танчо Калпаков, Анатоли Нанков и гърцкия специалист Акис Вавалис, който напусна на 10 март.

За Атанас Атанасов това ще е четвърти престой в "Монтана" като наставник. Първият му бе от декември 2011 до май 2012 г., вторият - от края на април до края на юни 2019 г., а третият - от декември 2020 до май 2021 г. За последно 57-годишният специалист води "Добруджа", но беше освободен на 31 декември м.г.

Атанасов има и два сезона като футболист на "Монтана" - от 1994 до 1996 г.

