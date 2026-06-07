Атанас Атанасов предложил на Радан Кънев да се откажат заедно за шеф на ДСБ

Атанас Атанасов предложил на Радан Кънев да се оттеглят заедно в политическа пенсия, твърди "24 часа". Това станало на съвет на партията в неделя, проведен във Варна.

Атанасов предложил двамата да се откажат да се кандидатират за лидери на основаната от Иван Костов партия и да подкрепят едновременно една друга кандидатура.

Всичко това идва след като евродепутатът Радан Кънев обяви с пост във "Фейсбук" на 29 май т.г., че ще се кандидатира за лидер на "Демократи за силна България" на националното събрание на партията на 11 юли. На него ще се избере председател и ръководство на формацията за следващите 4 години. Евродепутатът беше начело на партията от 2013 до 2017 г., като пое лидерството от нейния основател Иван Костов.

Радан Кънев заяви, че обсъдил идеята със съпругата си и е получил подкрепа от нея, след което заявил намеренията си и пред сегашния председател Атанас Атанасов. "Разбира се, много възможно е изборът на 11 юли да бъде конкурентен и труден. Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период", написа Кънев.

Към момента имало двама кандидати - Йордан Иванов, предложен от пловдивската организация, и Бонка Василева - предложена от софийската организация.

По-късно днес Радан Кънев публикува обяснение във Фейсбук

В същото време ДСБ публикува резолюция на изпълнителният съвет на партията, в която остро критикуват Румен Радев.

"Едноличното управление на Румен Радев дава сигнали за залитане в ляв популизъм, поддържане на неефективна публична администрация и раздути държавни разходи. Продължава политиката на предходните управления за увеличаване на щата и възнагражденията в силовия апарат на държавата. Тези тенденции очертават риска от утвърждаване на власт с авторитарен уклон, обърната към миналото. Сериозно безпокойство буди и тенденцията за изолиране от общите политики на Европа".", пише в документа.

"Първите стъпки на новата власт изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове. Кабинетът на Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции" - констатират от ДСБ.

"Предотвратяването на тези опасни тенденции изисква силна дясна опозиция с ясен план за бъдещето на нацията, икономическите хоризонти пред гражданите и националната сигурност, обезпечена от европейското ни членство и участието в НАТО. „Демократи за силна България“ си поставя за цел да бъде в основата на такава дясна алтернатива. За тази цел партията следва да разшири идейната си платформа и публична комуникация, както и да укрепи и развие единството на успешния политически съюз „Демократична България“, на принципа на равнопоставеност и съхраняване на организационната и юридическа автономия на участващите организации. Най-важната непосредствена задача пред нас е успешната консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори, с широка политическа и обществена подкрепа" - пише в резолюцията на изпълнителен съвет на ДСБ.