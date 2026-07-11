Радан Кънев е новият лидер на ДСБ

Радан Кънев е новият председател на ДСБ. Той ще замести Атанас Атанасов, който изкара 9 години начело на партията и заяви, че няма да се кандидатира за нов мандат.

Другите номинирани бяха Йордан Иванов и Васко Василев. Вотът идва след проведена вътрешнопартийна кампания, в която кандидатите представиха своите визии за бъдещето на формацията и мястото ѝ в демократичната общност, предаде БГНЕС.

Кънев бе избран с 302 общо 530 гласа. След него остана депутатът Йордан Иванов. Василев си направи отвод. Кънев каза, че е изненадан от резултата, очаквал същите гласове, но за Иванов, който беше подкрепен от Иван Костов и Атанас Атанасов. Днес Костов не присъства на конференцията.

На влизане в НДК представители на "Демократична България" и кандидатите за лидерския пост акцентираха върху необходимостта от силна десница и единство пред предстоящите политически предизвикателства.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев определи ДСБ като най-близкия партньор в коалицията и изрази увереност, че делегатите ще направят правилния избор. "Не само е най-близкият ни съюзник – това е най-дълго просъществувалата коалиция вдясно и ДСБ е най-близкият ни партньор. Вярваме, че ще направят днес правилния избор, защото страната има нужда от силна дясна коалиция, която да продължи да води България към Европа. Виждате, че през последните месеци погледът на управляващите леко се измества на изток“, заяви Мирчев. Попитан дали предстоят общи политически действия в рамките на дясното пространство, той отговори лаконично: "Мисля, че скоро ще има новини в тази посока".

Радан Кънев призова вътрешнопартийният избор да не бъде определян като битка. "Първо, не използвам думата "битка". В никакъв случай – пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идеите си съм представил пред партията, ще ги представя естествено и в речта си днес, но ще говорим след избора“, каза Кънев.

Другият кандидат за лидерския пост Йордан Иванов заяви, че влиза в избора с увереност след проведена "Честна европейска кампания" и вижда възможност за демократичната общност да предложи нова управленска алтернатива. "Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровени леви популисти, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната", заяви Иванов.

По думите му ДСБ трябва да започне нов етап в своето развитие. "Вярвам, че ДСБ следва да отвори нова страница в своята история – с уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим Етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след четири години", каза още той.

В подкрепа на кандидатурата на Йордан Иванов публично се обяви Светослав Малинов, който заяви, че Иванов е подготвен да оглави партията, разполага с екип, идеи и програма и има способността да работи с хора.

Вече бившият лидера на ДСБ Атанас Атанасов обяви, че това е вторият и последният му мандат начело на партията, и призова демократичните сили да запазят единството си преди президентските избори през 2026 г. Пред 18-ото Национално събрание на ДСБ Атанасов направи равносметка на деветгодишното си ръководство и защити стратегическите решения за партньорство с „Да, България“ и „Продължаваме промяната“. Той посочи, че създаването на "Демократична България" през 2018 г. е било необходимо, за да бъде преодоляно разделението вдясно. "Ние лесно се разделяме и трудно се събираме. А когато успеем да го направим, най-често не е задълго. Затова устойчивостта на "Демократична България" е постижение много по-голямо, отколкото изглежда на пръв поглед", заяви Атанасов.

Като най-важна предстояща битка той посочи президентските избори през 2026 г. "Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, способен да защити парламентарната демокрация, върховенството на закона и националната сигурност на България", каза Атанасов.

Той заяви, че вярва в успеха на единна кандидатура на демократичната общност. "Вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа", добави той.