Радев се хвърли да спасява съветските МиГ-29 през Полша

Румен Радев се хвърли да спасява съветските изтребители МиГ-29, с които в момента разполага България, през Полша. Това се разбра след негова среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2.

Премиерът е благодарил на поляците за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29, става ясно от правителствено съобщение. Радев подчертал, че приносът на компанията е от съществено значение за поддържането на оперативните способности на Военновъздушните сили на България.

На срещата страните са изразили готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът е отбелязал, че до запълването на пълна бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт.

Представителите на WZL-2 са заявили пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-ове.

Една от най-пазените тайни в България е колко точно МиГ-29, придобивани преди близо 50 години, реално могат да летят. Тайна е дори и колко общо налични бройки има. От различни обществени поръчки през последните години, свързани с поддръжка и ремонт, може да се предположи, че България разполага с около 15. Това число е отбелязано и в статията за тези изтребители в Уикипедия - 12 МиГ-29А и 3 МиГ-29УБ. България има и 14 Су-25.

На няколко пъти ръководството на МО успяваше да закърпи положението с тези самолети и да продължи да ги държи във въздуха с различни договори с Полша и Беларус. Такъв беше случаят с модернизирането на осем Су-25 в Беларус и с покупката на двигатели от Полша за МиГ-овете.

На практика само в Украйна, Русия и Беларус може да се търси лицензиран ремонт, а пък двигатели могат да дадат същите държави, плюс Полша и Словакия. Братислава отдавна обяви, че дава всичко, свързано с МиГ-29, на Украйна. Същото стори и Полша, но тя запази няколко бройки и ни предостави два двигателя. Всичко това обаче се смята за недостатъчно за поддържане на самолетите до 2028-2030 г., когато се предполага, че ще може да се използват пълноценно закупените от България за около 5 млрд. лв. от САЩ 16 изтребителя F-16.

В момента в България са вече 8 от тях. За другите 8 стана ясно, че доставката ще се забави с поне година. Това на практика означава, че ако не се намери някакво решение с ремонта, с удължаването на ресурса и с ремонта на двигателите, вероятно още до края на годината може да има приземяване. Преди време МО обяви, че съветските самолети не се предвижда да бъдат снети от въоръжение, докато не бъде постигната първоначалната оперативна готовност на F-16.

Командирът на ВВС ген. Николай Русев обяви преди месеци, че "категорично ВВС охранява българското въздушно пространство". "Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното си пространство с МиГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 г. и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа: "ние спираме МиГ-29 - ако обичате, елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МиГ-29 не им харесва". Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", каза Русев.

Съвсем скоро шефът на ВВС, който е един от най-близките до Румен Радев, написа и специален пост във "Фейсбук": "МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата! Те са български и платени с народни пари! Нашата работа е да ги поддържаме изправни и да ги използваме до края на ресурса им, както правят всички останали европейски държави!".

Полша преговаря и с Украйна за модернизация и предаване на МиГ-29

Полша е готова да обсъди модернизацията на полските изтребители МиГ-29, които се предават на Украйна, но само за сметка на Киев, заяви междувременно пред журналисти министърът на националната отбрана на републиката Владислав Косиняк-Камиш.

По-рано Полша планираше да предаде на Украйна част от останалите в страната МиГ-29 в замяна на технологии за безпилотни летателни апарати. В началото на юли Косиняк-Камиш заяви, че украинската страна е отказала да достави технологии за дронове, поради което няма да получи тези изтребители. В момента страните са се върнали на масата за преговори. Както посочи министърът на отбраната, Полша е отворена за диалог, "но трябва да има принцип на взаимност и истинска солидарност“.