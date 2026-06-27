"Тук не е Москва": Първи протест срещу кабинета Радев

С викове "Оставка!" и "Тук не е Москва" започна първият протест срещу премиера Румен Радев пред сградата на Министерския съвет.

Демонстрацията бе обявена за 18:30 часа. Тя е организирана от известния граждански активист Манол Глишев в социалните мрежи и е първата подобна проява срещу кабинета на Румен Радев. Протестиращите изразяват недоволство, свързано с бюджетната политика и общата икономическа ситуация в страната. На място се събират стотици граждани с български и европейски знамена.

"Румен Радев си позволи да създаде такъв държавен бюджет, пред който дори росенжелязковият бюджет бледнее", каза Манол Глишев, цитиран от БТА.

"Премиерът Радев продължава да изнася оръжие за Украйна, което е добре, но защо лъже, че спира помощта за нападнатата държава", каза Глишев. Той попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

Методи Лалов, оратор на протеста, заяви, че България няма да служи на руския президент Путин. Той посочи, че Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Лалов, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

Районът около Министерския съвет е под засилено полицейско присъствие. Протестиращите затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София.

Протестиращите са ядосани от външната политика на кабинета Радев. Смятат, че ни води към руска орбита. Освен това те цитираха Асен Василев, който каза вчера, че този бюджет "за чеп за зеле не става".

Основният организатор на протеста Манол Глишев написа, че идната седмица ще има нов протест: