Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Тук не е Москва": Първи протест срещу кабинета Радев

Стотици граждани изразяват недоволството си от външната и бюджетната политика

27 Юни 2026Обновена
Заради протеста районът около Министерския съвет е под засилено полицейско присъствие.
Фейсбук
Заради протеста районът около Министерския съвет е под засилено полицейско присъствие.

С викове "Оставка!" и "Тук не е Москва" започна първият протест срещу премиера Румен Радев пред сградата на Министерския съвет.

Демонстрацията бе обявена за 18:30 часа. Тя е организирана от известния граждански активист Манол Глишев в социалните мрежи и е първата подобна проява срещу кабинета на Румен Радев. Протестиращите изразяват недоволство, свързано с бюджетната политика и общата икономическа ситуация в страната. На място се събират стотици граждани с български и европейски знамена.

"Румен Радев си позволи да създаде такъв държавен бюджет, пред който дори росенжелязковият бюджет бледнее", каза Манол Глишев, цитиран от БТА.

"Премиерът Радев продължава да изнася оръжие за Украйна, което е добре, но защо лъже, че спира помощта за нападнатата държава", каза Глишев. Той попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

Методи Лалов, оратор на протеста, заяви, че България няма да служи на руския президент Путин. Той посочи, че Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Лалов, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

Районът около Министерския съвет е под засилено полицейско присъствие. Протестиращите затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София.

Протестиращите са ядосани от външната политика на кабинета Радев. Смятат, че ни води към руска орбита. Освен това те цитираха Асен Василев, който каза вчера, че този бюджет "за чеп за зеле не става". 

 

Основният организатор на протеста Манол Глишев написа, че идната седмица ще има нов протест: 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

протест, Румен Радев

Още новини по темата

В НАТФИЗ избухна бунт срещу ректора
26 Юни 2026

Пустите депесари станали прогресисти
25 Юни 2026

Американските самолети напускат летище "Васил Левски" до седмица
24 Юни 2026

Радев приюти клиентела и тръгва по пътя на ГЕРБ и ДПС

23 Юни 2026

МОН се похвали с историческо постижение за България в науката
23 Юни 2026

Копринков и Демерджиев влизат в ръководството на "Прогресивна България"
22 Юни 2026

Мирчев: Радев защитава руски корпоративни интереси
20 Юни 2026

Борисов поздрави Радев за двойната игра с Русия
20 Юни 2026

Германия обясни на Радев защо трябва да се помага на Украйна
20 Юни 2026

Прогресивен данък върху жилищата скоро няма да има
20 Юни 2026

ГЕРБ, ПП и ДБ остро разкритикуваха Радев за ветото върху санкциите
19 Юни 2026

Армията на Радев - най-доверените плюс секънд хенд кадри от ДПС, АБВ и ГЕРБ
19 Юни 2026

Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия
19 Юни 2026

Правителството обсъжда прогресивен данък върху жилищата

18 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса