Кадри на ДПС чакат Радев да ги освободи от Пеевски

Колаж на СЕГА със снимки от БГНЕС Някои от депесарите, обявили се срещу Пеевски, участваха в изборите чрез водената от Радев ПБ.

Сред някои от кадрите на ДПС, които изоставят партията, изглежда се шири надеждата, че благодарение на Румен Радев ще могат да се освободят от контрола на сегашния лидер на движението Делян Пеевски.

Поне такова впечатление оставя интервю за "Свободна точка" на общинския съветник на ДПС в Стамболово Себахтин Халил. Преди седмица той обяви , че напуска групата на партията в местния общински съвет. С него си тръгна и колегата му Билгин Йълмаз. Двамата публично заявиха, че "не желаем да бъдем свързвани с Делян Пеевски и наложения от него модел на управление, основан на зависимости, страх, задкулисие и концентрация на лична власт".

През 2024 г., след разцеплението в партията, Халил е кандидат за депутат от АПС на Доган. Сега местният общински председател на ДПС Ербил Халим каза , че заради това "поредно предателство", както се изразява, Халил е бил изключен. Той пък обяснява в интервюто си, че е напуснал още през 2015 г. и оттогава е гражданска квота (иначе казано, не е принадлежал към партията, а само към групата ѝ в общинския съвет – бел.а).

"За една година и половина видяхме много. Знаем, че един кмет утре може да го затворят, ако решат. Ако пък се снима с Пеевски, пари ще има за него. Това е неприемливо", казва Халил в интервюто. Той твърди, че е разочарован и от Делян Пеевски, и от Ахмед Доган, а Радев определя като "единствената надежда" ( кадри на ДПС се включиха в листите на водената от бившия президент коалиция ПБ - бел.а.).

Общинарят твърди, че местните хора са принуждавани да гласуват за ДПС със заплахата, че иначе контролираната от партията община ще ги остави без работа, прехрана и дърва за огрев. "През годините всичко, каквото е казал кметът, това става", заявява той.

Твърди, че му е оказван натиск, както и на други партийци, избрали страната на Доган. "Когато Доган управляваше партията, страхът беше по високите нива, не по ниските", разказва той. Сега е гласувал за Румен Радев и казва, че "хората мислят, че само Радев може да ги спаси от зависимостта от Пеевски".

РЕАКЦИЯ

От общинския съвет на ДПС в Стамболово коментираха в официална позиция, че онези, които сега критикуват партийното ръководство, са го "подкрепяли дълги години, без да изразяват публично каквито и да е резерви".

"Смяната на политически симпатии – първо към ДОСТ, АПС на Доган, после към независимостта, сега към новото управление – е личен избор, който уважаваме. Но когато всяка нова политическа посока е придружена от критики срещу предишните съюзници, това говори повече за търсене на удобна позиция, отколкото за истински принципи", казват от съвета.

Интересен момент в позицията е начинът, по който описват партията: "ДПС не е просто политическа формация – тя е мрежа от хора и съмишленици, която ни помага да се борим за повече проекти, повече ресурси и по-добър живот за жителите на община Стамболово."

Иначе официалната позиция на ДПС е, че партията е "в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика", а всички новини за напуснали са "фейк".