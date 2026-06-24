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Още двама общинари напуснаха Пеевски и "неговото задкулисие"

Разлъката е в местния парламент на Стамболово

24 Юни 2026
Делян Пеевски
БГНЕС
Делян Пеевски

След груповата заявка в Нови пазар и други случаи в страната, още двама общински съветници на ДПС се обявиха срещу Делян Пеевски. Разлъката е в хасковската община Стамболово. "Заявяваме своето решение да напуснем групата на ДПС", декларираха днес Себахтин Халил и Билгин Йълмаз. 

"Повече не можем и не желаем да бъдем свързвани с Делян Пеевски и наложения от него модел на управление, основан на зависимости, страх, задкулисие и концентрация на лична власт. След разделението в ДПС за всички стана очевидно, че трите букви отдавна са загубили своя истински смисъл, ценности и кауза. Те вече не служат на хората, не защитават обществения интерес и не представляват идеалите, с които хиляди членове и симпатизанти са свързвали своите надежди през годините. Днес ДПС е превърнато в инструмент за обслужване на лични интереси и в защитен щит на санкционирания за корупция от САЩ  Делян Пеевски, както и на кръга от лица около него, които олицетворяват всичко онова, срещу което обществото се бори – безконтролна власт, корупция и безнаказаност. Община Стамболово не прави изключение от начина, по който беше завладяна държавата. Дълго време вярвахме и се надявахме, че в ДПС е възможна промяна, че моралът, честта и отговорността към хората могат да надделеят. Днес вече е ясно, че тази надежда е била напразна. Това, което виждаме, не е политическа партия, а структура, в която принципите са подменени с лична лоялност, а общественият интерес – с частни зависимости", се казва в декларацията на двамата съветници.

"Очакваме и други да ни последват", коментира Халил пред "Сега". Той е бивш председател на общинския съвет. С колегата си стават независими.

На местните избори през 2023 г. ДПС спечели всичките 17 мандата в съвета. После органът продължи да функционира с 15 души - един член бе отстранен (скандали след учредяването на "Новото начало"), втори стана депутат, а листата се оказа "къса", за да попълни бройката. Засега прокметското мнозинство (про Пеевски) в съвета не е нарушено. Кмет на Стамболово е Аднан Йълдъз.

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ДПС, ДПС-Ново начало, Делян Пеевски, общински съвет, съветници, Стамболово

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