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Цялото ДПС в Нови пазар напусна Пеевски

Днес, 13:30
Проблеми връхлитат тия дни Делян Пеевски.
БГНЕС
Проблеми връхлитат тия дни Делян Пеевски.

Цялата структура на ДПС в Нови пазар напуска партията. Досегашните съветници от формацията ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент. Същото се очаква да направят и селските кметове от общината. Новината съобщи най-напред Shumenonline.bg, а общинският лидер Талиб Исмаил я потвърди пред "Клуб Зет": „Вярна е информацията“.

Според шуменския сайт решението за напускане е поради „неодобрение и сериозна критика срещу политиката на ръководството“. Уведомени са висшестоящите органи. 

Подобни проблеми наскоро партията имаше и със структурата в родопската община Кирково. Най-вероятно процесите ще обхванат и други селища, след като през последните месеци значително отслабнаха позициите на лидера на ДПС Делян Пеевски в управлението на страната.

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Ключови думи:

ДПС, Делян Пеевски, Кирково, Нови пазар

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