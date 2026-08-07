Шефът на ДПС-Бургас се предаде на полицията

Скрийншот видео Христо Широков (вляво) беше задържан на два пъти от служители на полицията и на ГДБОП, но после беше пускан

Областният лидер на ДПС-Бургас Христо Широков сам се предаде в полицията, след като му бе повдигнато обвинение във връзка с разследването за злоупотреби в бургаското ВиК. Оказа се, че държавното обвинение не е успяло да му предяви обвинението, тъй като общинският съветник от Поморие не е бил открит на адреса си. Прокуратурата заяви преди часове, че той е в чужбина.

Широков се яви с адвокат в областната дирекция на МВР в Бургас да даде показания. Пред БНТ той заяви, че не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. „В момента, в който моят адвокат беше уведомен, че трябва да се явим пред разследващите, се прибрах. Още преди определения час бях тук“, каза Широков.

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на Христо Широков във връзка с разследването около дейността на ВиК - Бургас.

Прокуратурата съобщи, че за пореден път е задържан шефът на ВиК Цветан Мирчев. Окръжна прокуратура-Бургас е арестувала за срок до 48 часа Мирчев и още две лица. Те са обвинени за това, че са взели участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния на територията на Бургаска област, в периода от месец февруари 2024 година до 14.07.2026 година, твърди държавното обвинение

Установено е, че двама от арестуваните обвиняеми са действали в качеството си на ръководни служители на ВиК-Бургас, а третият е действал в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на обвиняемия Широков, твърди прокуратурата.

Широков стана особено популярен през последните няколко седмици след като беше арестуван в Поморие, откаран в Кърджали, където бе разпитан по дело за криминално деяние, после бе освободен, след което часове по-късно бе арестуван в Бургас заради ВиК-Бургас. 24 часа по-късно той бе пуснат повторно на свобода.

След освобождаването му, ДПС-Бургас излезе със специална позиция, в която обяви: „След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение“. В позицията се посочваше още, че зад името на Широков стоят стотици членове и симпатизанти на партията в Бургаска област, които имат право да бъдат информирани за резултата от действията срещу него.

От ДПС – Бургас допълваха, че за случилото се ще бъдат предприети съдебни действия пред компетентните национални и международни съдилища. За сегашното развития около Широков декларация все още няма.

По-късно в петък, прокуратурата разкри подробности около разследването във ВиК-Бургас. Хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие, за да не бъдат подлагани на системни проверки и да не се стига до спиране на водоподаването. Това каза пред журналисти зам. административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Мирослав Илиев, цитиран от БТА.

По думите на Илиев групата е действала чрез манипулиране на водомерите в редица хотели. Поставяни били технически средства, които отчели значително по-малко количество вода от реално потребеното. Разликата между действителното потребление и отчетеното, според прокуратурата, се заплащала в брой на групата.

„Събирана е такса между 10, 20, а в някои случаи и до 30 хиляди лева на хотел“, каза прокурор Илиев. По негови данни плащанията били извършвани ежемесечно или веднъж на сезон, в зависимост от капацитета на хотела и броя на туристите. Според събраната до момента информация схемата е обхванала между 30 и 50 хотела, като разследването продължава и предстоят разпити на собственици и управители, за да се установи точният им брой, поясни прокурорът.

По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК. При неплащане се пристъпвало към спиране на водоподаването.

„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, заяви Мирослав Илиев. Той добави, че повечето засегнати обекти се намират на територията на община Несебър - в курортен комплекс Слънчев бряг и в Равда, като не е изключено в хода на разследването да бъдат установени и други хотели по Черноморието.

Прокурорът уточни, че обвинения са повдигнати на четирима души. Един от тях е Христо Широков, каза той. Широков е привлечен като обвиняем по-късно, тъй като е бил установен на по-късен етап от разследването. Според прокуратурата именно към него са били насочвани събираните средства, но все още не е изяснено дали той е ръководителят на групата или участниците са действали с предварително разпределени роли.

Разследването продължава, като предстои събирането на още доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата подчертаха, че е твърде рано да се коментират евентуални наказания, тъй като производството е в начален етап и предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на част от обвиняемите.