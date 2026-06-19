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Пеевски поиска НСО да предаде секретния архив за охраната му на НС

Според лидера на ДПС "общественият интерес" налага да се изиска цялата информация от 2013 г. насам

Днес, 10:22
Според предложението на Пеевски класифицираните данни няма да се разкриват, а ще са достъпни само за депутатите.
БГНЕС
Според предложението на Пеевски класифицираните данни няма да се разкриват, а ще са достъпни само за депутатите.

С аргумента, че трябва да се задоволи "значимият обществен интерес" към защитата, която Националната служба за охрана (НСО) предоставя на хора по високите етажи на властта, Делян Пеевски поиска от службата да предаде на парламента целия архив по въпроса от 2013 г. насам, включително тайните документи.

Лидерът на ДПС е внесъл в Народното събрание проект на решение в този смисъл, подписан също от неговите депутати. В него се казва, че целта е да се прехвърли в парламента цялата информация за охраната, която е предоставяна на самия него, както и на всички други лица за посочения период. Тук влизат детайли като основанието, продължителността, вида и обхвата на защитата.

"Искането не цели публично разгласяване на класифицирана информация, а нейното предоставяне по надлежния законов ред на Народното събрание, така че народните представители, които имат право на достъп, да могат да се запознаят с относимите материали", уточнява се в мотивите към проекта.

Иначе казано, тайните ще бъдат запазени само за очите на депутатите. Може да се очаква, че част от информацията, веднъж прехвърлена в парламента, ще изтече в публичното пространство. Особено чувствителната, като тази, засягаща бързото снемане на охраната на Пеевски, почти веднага след като ПБ дойде на власт. Това остави странно впечатление, тъй като преди тази охрана упорито беше поддържана, въпреки политическото и обществено недоволство.

Поводът лидерът на ДПС да направи предложението сега вероятно идва от факта, че казусът с охраната от НСО отново излиза на преден план. В парламента са внесени четири пакета с промени в Закона за НСО. Те бяха разгледани от парламентарната комисия за контрол над спецслужбите, която одобри само един – на ПП. Според него решенията на кого да се предостави такава защита се поверяват на пленарната зала на Народното събрание.

Очаква се обаче пленарната зала по-скоро да приеме законопроекта на мнозинството на ПБ, макар че беше отхвърлен от комисията. Той засяга връщането на специализирания транспорт на НСО за президентската администрация.

И друго искане

В петък депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Байрам Байрам са внесли друго предложение, засягащо ДАНС. С него се предлага парламентът да задължи агенцията да предостави цялата информация, включително секретна, за извършени проверки на дейността на бившите шефове на здравната каса – управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров.

Те подадоха оставки наскоро, след като ДБ поиска това от Мавров, а ДПС – и от двамата. И това предложение депесарите обосновават с "висок обществен интерес" към дейността на бившите началници на касата.

Тези предложения на ДПС се вписват в растящата активност на партията в парламента. Депутатите ѝ внесоха поправки в три закона, засягащи правата на българските турци и мюсюлмани – при това го направиха седмица след визитата на турския външен министър Хакан Фидан у нас.

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Ключови думи:

ДПС, Делян Пеевски, НСО, Петко Стефановски, Момчил Мавров

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