След среща с Хакан Фидан, Пеевски се загрижи за малцинствата

Депутатите от ДПС внесоха в парламента промени в три закона, с които искат да демонстрират грижа за правата на турците и мюсюлманите в България. Случайно или не, това става седмица след като лидерът им Делян Пеевски проведе лична среща с гостуващия у нас турски външен министър Хакан Фидан.

Първата промяна е в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. С нея се предлага въвеждането на т.нар. пенсия за репресия. Идеята е добавката към пенсията, която получават и сега хора, пострадали от комунистическия режим, да се преобразува в пенсия.

Това е предлагано и преди, включително от АПС на Ахмед Доган ( ГЕРБ е предлагала увеличаване на добавката – бел.а.). Никога обаче досега не успява да получи одобрението на парламента. В началото на 2024 г. Пеевски прокара законови промени, които позволиха на малка група изселници да получат пенсии за осигурителен стаж и възраст при по-облекчени условия в сравнение с останалите граждани.

Следващите промени са в Закона за гражданската регистрация. Поправките предвиждат да се заличат от гражданския регистър имената, които са били налагани по време на т. нар. възродителен процес. А също и да се възстановят служебно имената на починали хора, които приживе са били насилствено преименувани. Същият законопроект е внасян неуспешно в предния парламент от АПС.

Накрая идват промени в Изборния кодекс, с които се премахва изискването за уседналост на избирателите при местни и европейски избори. Това е отколешна идея на ДПС, която партията отдавна се надява да прокара – все пак много от избирателите ѝ живеят в Турция, но никога не успява.

Последици

По време на посещението на Хакан Фидан лидерът на ДПС се срещна с него и публикува обща снимка с турския първи дипломат. След това Пеевски направи неочаквани размествания в тясното ръководство на партията – Централното оперативно бюро. От него бяха извадени приближени на лидера, като Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов и Байрам Байрам. Запази мястото си обаче Ерол Мюмюн, срещу когото публично беше изразила недоволство общинската структура на ДПС в Кирково.

Иначе Фидан проведе срещи у нас с президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и външния министър Велислава Петрова, както и с политически фигури - депутати от ДПС и съпредседателите на АПС.