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Пеевски изхвърли най-близките си от управлението на ДПС

Йордан Цонев и Станислав Анастасов излязоха от ръководството на партията

Днес, 15:08
Делян Пеевски
БГНЕС
Делян Пеевски

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски направи големи промени в Централното оперативно бюро (ЦОБ) на партията, в което влизаха едни от най-приближените му. Това стана ясно от разпространено съобщение от пресцентъра на ДПС, след като ръководството й се събра по-рано днес в централата на ул. "Врабча".

Йордан Цонев, който отказа да бъде депутат в новия парламент, от днес изпада от зам.-председателското място в ДПС и от ЦОБ. Станислав Анастасов също вече не е зам.-председатели на ДПС. Байрам Байрам и Хамид Хамид пък са "аут" от ЦОБ, както и Цветан Енчев, който отиде в ЦИК.

"Новите" лица в оперативното бюро на партията са Айтен Сабри и Атидже Алиева-Велия които са депутати в настоящия парламент, както и Танер Кабиловя който пък е евродепутат.

В съобщението на ДПС се казва, че промените са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред партията, както и че Пеевски е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на партията. В началото на месеца общинският съвет на движението в Кирково се оплака от проблеми с някои от високопоставените шефове на ДПС, но не разкритикува Пеевски.

(Само)похвала

Рано тази сутрин Пеевски реши да се похвали с изборни успехи. “Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа на първия тур на проведените частични местни избори”, триумфално обяви той в съобщение до медиите. Става въпрос за Медиха Мустафа в кметство Долище, Орхан Ахмед от кметство Дедино и Керим Ахмед от кметство Подайва. Според Пеевски това е знак, че разполага с доверието на избирателите.

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Ключови думи:

ДПС-Ново начало, Делян Пеевски

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