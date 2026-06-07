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ДПС Кирково се оплака от партийното ръководство

В местната структура обсъждали "евентуално" подаване на оставка, но нямат критики към Пеевски

07 Юни 2026Обновена
Когато Ерол Мюмюн, от когото кирковчани са изразили "притеснения", даваше показания в полицията, Делян Пеевски публично и лично го защити.
Пресцентър на ДПС
Когато Ерол Мюмюн, от когото кирковчани са изразили "притеснения", даваше показания в полицията, Делян Пеевски публично и лично го защити.

От общинския съвет на ДПС в Кирково, който влезе в националните новини заради информацията, че членовете му групово са подали оставка в знак на протест срещу партийното ръководство, публикуваха официална позиция, която повече предизвиква въпроси, отколкото да дава отговори. Става ясно единствено, че в местната структура имат проблем с някои от високопоставените шефове на движението, но не отронват и дума срещу партийния лидер – Делян Пеевски.

Това всъщност е първата публикация във Фейсбук профила на съвета от февруари т.г. насам. Другата позиция, в която се говореше, че са подали оставка, се разпространяваше в социалната мрежа.

Сега кирковските депесари обясняват, че провели заседание на 3 юни във връзка с политическата обстановка. На него са "обсъдени редица въпроси, свързани с действия и решения на представители на централното ръководство на партията, които според част от членовете не съответстват на принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог".

Според кирковчани са били "изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство". Конкретно назовават членове на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС – кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е зам.-председател на партията, и депутатът Байрам Байрам, който в позицията погрешно е посочен като зам.-шеф на парламентарната група. Не се казва обаче с какво са ги притеснили Мюмюн и Байрам.

Споменават се също случаи на намеса в работата на общинския съвет, което довело до "напрежение и разделение в организацията", включително в предизборната кампания и при номинирането на кандидат-депутати. Тук не се дават никакви подробности. За отбелязване е, че Кирково е в област Кърджали, където Мюмюн и Байрам бяха в листата на ДПС. Там участваше и кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.

"Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС – Кирково като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на ЦОБ", пише още в позицията. Не става ясно "евентуалното оттегляне" дали е станало действително или е останало само като намерение.

Накрая се казва, че членовете на съвета "оставаме ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължим да работим за единството на организацията, защитата на интересите на нашите членове и развитието на община Кирково". Иначе казано, остават част от партията.

С нищо не се споменава Пеевски. От него, а и въобще от централата в София, няма реакция по темата. Самият Пеевски водеше кърджалийската листа на партията, която е част от причините за недоволството на кирковчани. Наскоро, когато Мюмюн беше разпитван в полицията заради обществени поръчки, Пеевски лично и публично го защити.

Ето и пълната позиция на местната организация.
Фейсбук/Общински съвет на ДПС-Кирково Ето и пълната позиция на местната организация.
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Ключови думи:

ДПС, Кирково, Ерол Мюмюн, Байрам Байрам

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