За Пеевски новините за разпад в партията му са фалшиви

На фона на видимите вътрешни проблеми, които изживява ДПС след парламентарните избори на 19 април, Делян Пеевски твърди, че всичко с партията му е наред, а всяка информация в обратната посока е фалшива. Така излиза от позиция, разпространена снощи от пресцентъра на движението, в която се заявява, че "ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика".

Неприятностите започнаха в началото на месеца, когато партийната структура в Кирково се разбунтува срещу зам.-шефа на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн. Това придоби такава гласност, че Пеевски прати зам.-председателя на Народното събрание Айтен Сабри да успокоява недоволните . После организацията в Нови Пазар обяви, че напуска партията, а общинските съветници стават независими.

А вчера се разбра, че двама общинари в Стамболово си тръгват от партията с изявлението, че "не можем и не желаем да бъдем свързвани с Делян Пеевски и наложения от него модел на управление, основан на зависимости, страх, задкулисие и концентрация на лична власт" (местният общински председател на ДПС Ербил Халим твърди , че двамата са били изключени от ДПС през 2024 г., тъй като са се кандидатирали за депутати от листите на АПС).

Междувременно Пеевски пренареди тясното партийно ръководство, от което извади водещи доскоро лица, като Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Байрам Байрам и Хамид Хамид. В добавка Цонев съобщи , че напуска политическия живот.

Сега обаче от партията твърдят, че всички проблеми са "фейк новини", за източник на които посочват "олигархичните медии, свързани с кръга "Капитал"". Според Пеевски и хората му подобни информации "или не включват конкретни хора, а абстрактни формации, или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС, или не са част от партията от години".

От вниманието към проблемите на движението пък вадят извода, че "ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика".