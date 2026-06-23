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Йордан Цонев напусна политиката

Той изкара близо 40 години в различни партии

Днес, 12:50
Йордан Цонев
БГНЕС
Йордан Цонев

Йордан Цонев напуска политиката. Той сам обяви това пред "Нова тв", като добави, че е помолил да бъде освободен от всички постове.

Решението му идва само 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателят на партията Делян Пеевски освободи от Изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора. Сред тях бе и Цонев, който бе зам.-председател на партията.

Йордан Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, макар да беше водач на листите на ДПС във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.

Цонев е един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици и икономисти в съвременната история. Кариерата му премина през две от основните политически сили на прехода – СДС и ДПС. 

Тя започна от общинския съвет в Бургас, където от 1991 до 1996 г. бе представител на СДС, след което стана народен представител в 36-ото НС и там бе председател на влиятелната Комисия по бюджет и финанси. През 2000 г. Цонев бе изключен от ръководството и от самата партия СДС след разрив с тогавашния лидер Иван Костов и обвинения в клиентелизъм. 

След няколко години извън активната национална политика, Цонев се появи в Движението за права и свободи и през 2005 г. вече бе депутат от ДПС в XL народно събрание. През следващите две десетилетия се превърна в главния икономически експерт на Движението, редовен председател или зам.-председател на Бюджетната комисия и зам.-председател на парламентарната група на ДПС. 

Дълго време бе лоялен съратник на Ахмед Доган, но в скандала през последните години зае страната на Делян Пеевски.

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Йордан Цонев

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