Йордан Цонев напусна политиката

Йордан Цонев напуска политиката. Той сам обяви това пред "Нова тв", като добави, че е помолил да бъде освободен от всички постове.

Решението му идва само 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателят на партията Делян Пеевски освободи от Изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора. Сред тях бе и Цонев, който бе зам.-председател на партията.

Йордан Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, макар да беше водач на листите на ДПС във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.

Цонев е един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици и икономисти в съвременната история. Кариерата му премина през две от основните политически сили на прехода – СДС и ДПС.

Тя започна от общинския съвет в Бургас, където от 1991 до 1996 г. бе представител на СДС, след което стана народен представител в 36-ото НС и там бе председател на влиятелната Комисия по бюджет и финанси. През 2000 г. Цонев бе изключен от ръководството и от самата партия СДС след разрив с тогавашния лидер Иван Костов и обвинения в клиентелизъм.

След няколко години извън активната национална политика, Цонев се появи в Движението за права и свободи и през 2005 г. вече бе депутат от ДПС в XL народно събрание. През следващите две десетилетия се превърна в главния икономически експерт на Движението, редовен председател или зам.-председател на Бюджетната комисия и зам.-председател на парламентарната група на ДПС.

Дълго време бе лоялен съратник на Ахмед Доган, но в скандала през последните години зае страната на Делян Пеевски.