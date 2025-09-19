Медия без
Денков обяви края на историческото време на ГЕРБ и ДПС

Ще освободим страната от захвата на Сорос и неговите проксита, закани му се Йордан Цонев

Днес, 11:27
Николай Денков със снимка на съпругата и детето на арестувания Благомир Коцев.
Скрийншот/БНТ
Словесните сблъсъци между депутатите от ПП и ДПС, започнали вчера, се възобновиха с нова сила днес.

Словесните сблъсъци между депутатите от ПП и ДПС, започнали вчера, се възобновиха с нова сила днес.

Началото даде Николай Денков, който прочете декларация от името на ПП от парламентарната трибуна. Той показа снимка на съпругата на арестувания варненски кмет Благомир Коцев с бебето им. "Само психопати могат да задвижат координираната акция, която отвлече бащата на това дете и го дължи в ареста месеци наред върху фалшиви показания. Нищо човешко не е останало у хората, реализирали тази грозна акция, защото всеки от вас, който участва, знае в какво се е включил и въпреки това се е съгласил", обяви бившият премиер.

"За семейството на Благо Коцев и другите диктатурата е тук, несъмнено, а от утре може да дойде във всяко семейство, включително и във вашето", предупреди той. И се обърна към депутатите от мнозинството да изберат неговата страна, защото иначе "скоро нямат да имате избор".

"Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от 20 години. Колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго, историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се закрепи само с жесток терор, основан на лъжи и репресии. Но като типично самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите които опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот. Няма да ви го позволят! Аз избирам България с голямо Б!", завърши Денков.

С контрадекларация на трибуната излезе зам.-шефът на ДПС Йордан Цонев. "Тези хора, които в продължение на 25 години, водени от армията на Сорос в България, подкрепяни от армията на Сорос отвъд океана, правеха чудовищни неща с българската демокрация. Държавата до ден-днешен не може да се освободи от техните НПО-та", апокалиптично обяви Цонев.

Въпросните "платени НПО", както ги нарече, зам-шефът на ДПС обвини, че се опитват "да завладеят съдебната система, да правят машинации с изборите, да ликвидират политическите опоненти". Всички медии, според Цонев, обслужвали въпросните НПО-та (примери и доказателства за твърденията си не даде – бел.а.).

"Водим тази битка не само защото в Америка се появи президент, който има доблестта да разкрие тези дела и да започне битка срещу тях, а защото ние го правехме много преди това, още в края на СДС, когато с помощта на вашите ментори СДС беше разкъсан на парчета и започна създаването на тези проксита на Сорос. Това е истинската битка за демокрацията. Глупостите за завладяната държава са истина само по отношение на това. Ако държавата не е завладяна, основна заслуга за това има ДПС и Делян Пеевски", похвали Цонев и партийния си лидер, и американския президент Доналд Тръмп.

