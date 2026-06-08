Централата на ДПС се мъчи да успокои бунтарите в Кирково

Пресцентър на ДПС Айтен Сабри, заедно с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман (вдясно) и шефа на общинския съвет Сали Рамадан.

Ръководството на ДПС се опитва да смекчи ефекта от публичното недоволство на местната структура на ДПС в Кирково, която стана повод за твърдения, че водената от Делян Пеевски партия е в криза. Днес в Кирково е отишла Айтен Сабри – зам.-председател на Народното събрание от ДПС, за да разговаря с местните лидери и да ги успокои.

Миналата седмица в социалните мрежи се разпространи информацията, че членовете на общинския съвет на ДПС в Кирково са подали оставка заради недоволство от партийното ръководство. От централата на движението не реагираха.

В събота кирковчани публикуваха официална позиция , в която се оплакваха от намеса във вътрешните им работи, като поименно посочиха зам.-шефа на партията и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн и депутата Байрам Байрам. Споменаваха за "евентуално оттегляне", а в същото време обещаваха, че ще пазят единството на ДПС.

Днес Айтен Сабри се е срещнала с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман и с шефа на общинския съвет Сали Рамадан. Те бяха сред поддръжниците на Ахмед Доган, които миналата година се преместиха в лагера на Делян Пеевски .

В разговора им Сабри е казала, че уважава всички, които работят за доброто на общината, и е подчертала, че "независимо от различията в мненията, най-важно е да съхраняваме добрия тон, взаимното уважение и човечността". Освен това им е благодарила "за общата воля да продължим да работим заедно", както съобщава партийният пресцентър .

Не се казва какво са отвърнали двамата местни лидери, но посланието за "общата воля за работа" може да се тълкува като знак, че кризата се е разминала.