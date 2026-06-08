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Централата на ДПС се мъчи да успокои бунтарите в Кирково

Пеевски прати зам.-председател на парламента, за да разговаря с местните лидери

08 Юни 2026
Айтен Сабри, заедно с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман (вдясно) и шефа на общинския съвет Сали Рамадан.
Пресцентър на ДПС
Айтен Сабри, заедно с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман (вдясно) и шефа на общинския съвет Сали Рамадан.

Ръководството на ДПС се опитва да смекчи ефекта от публичното недоволство на местната структура на ДПС в Кирково, която стана повод за твърдения, че водената от Делян Пеевски партия е в криза. Днес в Кирково е отишла Айтен Сабри – зам.-председател на Народното събрание от ДПС, за да разговаря с местните лидери и да ги успокои.

Миналата седмица в социалните мрежи се разпространи информацията, че членовете на общинския съвет на ДПС в Кирково са подали оставка заради недоволство от партийното ръководство. От централата на движението не реагираха.

В събота кирковчани публикуваха официална позиция, в която се оплакваха от намеса във вътрешните им работи, като поименно посочиха зам.-шефа на партията и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн и депутата Байрам Байрам. Споменаваха за "евентуално оттегляне", а в същото време обещаваха, че ще пазят единството на ДПС.

Днес Айтен Сабри се е срещнала с кмета на Кирково Шинаси Сюлейман и с шефа на общинския съвет Сали Рамадан. Те бяха сред поддръжниците на Ахмед Доган, които миналата година се преместиха в лагера на Делян Пеевски.

В разговора им Сабри е казала, че уважава всички, които работят за доброто на общината, и е подчертала, че "независимо от различията в мненията, най-важно е да съхраняваме добрия тон, взаимното уважение и човечността". Освен това им е благодарила "за общата воля да продължим да работим заедно", както съобщава партийният пресцентър.

Не се казва какво са отвърнали двамата местни лидери, но посланието за "общата воля за работа" може да се тълкува като знак, че кризата се е разминала.

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Ключови думи:

ДПС, Кирково, Айтен Сабри, Шинаси Сюлейман

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