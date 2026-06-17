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Полицията извърши арести в район на ДПС заради фиктивен ремонт

17 Юни 2026
Илияна Димитрова

Двама души са задържани днес в родопската община Кирково, един от районите на ДПС. Поводът е фиктивен ремонт на училищен салон. "Единият арестуван е школският директор, другият - бизнесмен", уточни пресцентърът на кърджалийската полиция.

От събраните до момента данни е установено, че чрез фалшиви документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от необходимите. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка са на стойност 550 000 лв., били направени през миналата година. По предварителни изчисления щетата е за над 100 000 лв. Дейността е възложена на фирма със санкции от Инспекцията по труда.

Работи се по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба. Според местни медии училището е "Отец Паисий".

 

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Кирково, ДПС, Кърджали, арести, училище, полиция, прокуратура, злоупотреба, обществени поръчки

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