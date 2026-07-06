300 роми влязоха в схватка с камъни и стрелба в Асеновград

Скрийншот В потушаването на напрежението бяха включени и маскирани полицаи с дълго оръжие.

Жандармерия блокира Асеновград заради масово спречкване между представители на две местни фамилии в ромския квартал на града.

В него са участвали около 250-300 човека, предаде NOVA. Те не са имали контакт помежду си, а са хвърляли различни предмети - бутилки и камъни. 12 души са простреляни с въздушна пушка. Те имат леки повърхностни наранявания, прегледани са и са освободени за домашно лечение. Един служител на реда също е леко пострадал, съобщи шефът на пловдивската ОДМВР Васил Костадинов,

Инцидентът е станал 1 час след полунощ в неделя срещу понеделник. На спешния телефон 112 постъпил сигнал за конфликт между хора от квартала. На място веднага били изпратени служители на реда.

Масовото спречкване се е случило пред полицейски патрул. Полицейският шеф определи действията на представителите на двете фамилии като "дръзки и цинични".

Конфликтът между двете ромски фамилии започнали още в петък. Тогава били задържани двама души. Образувани са досъдебни производства за закана за убийство.

Въпреки мерките - разполагане на автопатрул на районното управление, масовите нарушения на обществения ред не спрели. След снощното спречкване са задържани четирима. Установени са още трима и предстои и те да бъдат отведени в ареста.

Ст. ком. Костадинов допълни, че двете фамилии живеят в постройки, които са или върху общинска собственост или нямат статут, но и в двата случая става дума за незаконно строителство.

В отговор на ситуацията тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На място са пристигнали и служители на Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Освен сили на полицията и жандармерията, в квартала влязоха инспектори от Икономическа полиция и данъчни, които проверяват за продажба за акцизни и забранени стоки в търговските обекти.

До момента са задържани общо седем души при специализирана полицейска операция на територията на квартал "Лозница" в Асеновград след масово нарушение на обществения ред, възникнало около 00:50 часа тази нощ, съобщиха по-късно официално от МВР. Сред тях е и мъж, който е държал бутилки със запалителна течност.

Образувани са досъдебни производства за хулиганство и за причиняване на телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на службата.

В специализираната операция, която продължава и към момента, участват служители от всички структури на ОДМВР - Пловдив. В акцията са включени сили и средства на ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Съвместно с община Асеновград се извършват проверки за незаконно строителство, като се предприемат действия по премахване на незаконни постройки.