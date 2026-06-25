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7 души са арестувани във варненско кметство заради "Баба Алино"

Полицията обеща и нощни арести в акция, която си самозасне и рекламира

25 Юни 2026Обновена
"Парадът" по бул. "Генерал Колев" във Варна.
FB/Областна Дирекция на МВР Варна Скрийншот
"Парадът" по бул. "Генерал Колев" във Варна.

Варненски полицаи и антимафиоти от ГДБОП влязоха днес във варненското кметство "Приморски". Поводът - едно от досъдебните производства по "Баба Алино", свързано с фалшиви удостоверения за търпимост. Седем души бяха задържани за 24 часа. Публично е известно, че именно в кметство "Приморски" са издавани документите за търпимост в началото на аферата.

За акцията съобщи самата варненска полиция в социалните мрежи. Усърдният пиар бе съчетан с дрон, заснел началото - вижда се как шест коли и два мотора се отправят знаменито по бул. "Генерал Колев" - към кметството. До пристигането в отсрещната лента не се забелязва движение на автомобили.

Освен арестите, в кметството са се извършвали претърсвания в административни помещения, в архив и служебни кабинети. Варненската полиция обеща утре да даде подробности.

„През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, заяви вечерта пред bTV и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов, който е на място. Добави, че бързо всички материали ще бъдат докладвани на прокуратурата.

 

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Ключови думи:

Баба Алино, Варна, търпимост, полиция, ГДБОП, досъдебно производство, Приморски

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