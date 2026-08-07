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Агенти под прикритие са разкрили фентанил за над 300 млн. евро

Операцията е тръгнала след смъртен случай в двора на детска градина в Русе

07 Авг. 2026
Шефовете на русенската прокуратура и на ГДБОП представят подробности за разкритата в София лаборатория
Скрийншот БНТ видео
Шефовете на русенската прокуратура и на ГДБОП представят подробности за разкритата в София лаборатория

Прокуратурата твърди, че стойността на заловения фентанил при разбиването на лабораторията в столичния квартал "Факултета" надхвърля 300 млн. евро и че това е безпрецедентна операция в Европа и на Балканите. Не става ясно по какъв начин държавното обвинение изчислява тази огромна сума за установените 12,6 кг фентанил, но обяснението е, че се ползват дози от микрограмове от смъртоносния наркотик. 

В същото време на брифинг бе обявено, че Окръжната прокуратура в Русе е поискала арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил, за двама се иска домашен арест, а за един – парична гаранция, съобщи на брифинг от окръжният прокурор на Русе Радослав Градев. Изрично бе натъртено, че при операцията са използвани агенти под прикритие.

В хода на разследването се е установило, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София.

Едната е с петима членове, а другата - с трима, като един от тях е бил и ръководител на групата. Интересното е, че ръководителят на първата група е бил ръководител и на двете. 

Срещу ръководителите на групите е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, като законът предвижда наказание „затвор“ от 5 до 15 години. За участниците наказанието е по-ниско.

Повдигнато е и още едно обвинение - за държане на особено големи количества наркотични вещества, като законът в този случай отново предвижда затвор от 5 до 15 години.

Вниманието на прокуратурата в Русе към фентанила е било привлечено от случай от юли 2024 г., при който наркозависимо лице при употреба на наркотик почина в двора на детска градина в града..

Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената в страната. Това заяви по-рано  изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов по БНТ.

По думите му полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на четири месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. Николов обясни, че разработката е започнала преди около четири месеца, когато разследващите са засекли първите пратки към различни населени места.

„Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението.“, заяви той..

По думите му хората, произвеждали наркотика, не са били професионални химици. „Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо“, допълни той.

Главният секретар коментира и обществените реакции след свое предишно изказване. „Абсурдно е да се счита, че бих желал страдания на когото и да било. Ако не отнемем това вещество от зависимите хора и те продължават да имат достъп до него, няма как да се излекуват. Абстиненцията е един от етапите на лечението. Считам, че с ограничаването на разпространението ще помогнем на много хора да преустановят употребата“, твърди Николов. „Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които го използват, да се намират в абстиненция“, заяви преди дни по време на брифинг Николов.

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Ключови думи:

фентанил, прокуратура, ГДБОП

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