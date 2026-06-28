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Полицията хвана шофьор с 0.5 кг фентанил

28 Юни 2026
В контекста на черния пазар това количество представлява изключително сериозен обем поради високата токсичност и силата на действие на този вид опиати.
БГНЕС
В контекста на черния пазар това количество представлява изключително сериозен обем поради високата токсичност и силата на действие на този вид опиати.

Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от пловдивския отдел "Криминална полиция". Това съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив, предава БНТ.

На 26 юни, край разклон за с. Трилистник на АМ "Тракия" бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505,11 грама. В контекста на черния пазар това количество представлява изключително сериозен обем поради високата токсичност и силата на действие на този вид опиати.

По случая са задържани водачът и спътникът му. Образувано е досъдебно производствопо уведомена е Окръжна прокуратура- Пловдив.

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