Митнически шеф посочи 100 пъти по-опасен от фентанила наркотик

Митнически шеф предупреди за появата на нов, по-опасен от смъртоносния фентанил наркотик. Зам. шефът на агенция "Митници" Стефан Бакалов, който от години се занимава с противодействието на дрогата, обяви по Нова тв за появата на нитазените, които може да бъдат до 100-150 пъти по-мощни от фентанила и 500 пъти по-силни от хероина. Само от едно хапче може да бъдат произведени над 100 дози.

Проверка на "Сега" показа, че става дума за 2-бензил-бензимидазолов опиоид, който е разработен още през 1950 г., но не е допуснат във фармацията. През последните години той постепенно е станал много модерен и се е превърнал в улична дрога в САЩ и Великобритания, като се прибавя дори към хероин, фентанил или канабис.

Около 2019-а той се появява като нелегална субстанция в Обединеното кралство, САЩ и балтийските държави. Според различни доклади още през 1998 г. в Русия е имало няколко смъртни случая, свързани с нитазени.

Нитазените имат психоактивен ефект, което според Световната здравна организация (СЗО) означава, че те "влияят на менталните процеси, включително на възприятието, съзнанието, когнитивните способности или настроението и емоциите".

Те се продават под формата на прахчета с мръснобял, жълт или кафяв цвят. Според Американската администрация за борба с наркотиците нитазенът също така се пресова в таблетки и се продава като "фалшиво лекарство - таблетки Dilaudid M-8 или Oxycodon M30". Ефектите му са сходни с тези на други опиоиди - предизвиква еуфория, успокоява и води до вид будно-сънно съзнание. В същото време обаче приемът му може да доведе и до спиране на дишането.

Стефан Бакалов коментира и употребата на фентанил в България. "Тя вече е факт, а смъртността вследствие на наркотика се увеличава", заяви той.

Според него ситуацията в България се различава от тази в САЩ, където кризата с фентанила започва преди повече от 20 години, след дългогодишна употреба на опиоидни лекарства, предписвани с рецепта. Заради високото търсене наркотикът, произвеждан основно в Мексико и с прекурсори от Китай, постепенно навлиза на американския пазар. "В България ситуацията е по-различна - фентанилът започна да се произвежда в България на базата на внесени прекурсори", обясни Бакалов.

Той посочи, че търсенето на фентанил у нас се е увеличило на фона на недостига на хероин. През 2022-2023 г. фентанилът започва все по-осезаемо да измества хероина, а масовата му употреба се наблюдава през периода 2023-2025 г.

Бакалов подчерта, че за разлика от други наркотични вещества фентанилът е изключително мощен, а производствената му себестойност е ниска, което осигурява големи печалби за разпространителите.

През 2024 г. митническите служители са задържали 200 литра фентанил, отклонен от фармацевтичната мрежа и предназначен за транзитен трафик. Наскоро ГДБОП разби и лаборатория за производство на фентанил. Бакалов обърна внимание и на липсата на антидот, който може да спаси живота на човек при свръхдоза. „Това е антидот, който при вземане на свръхдоза или при допир с наркотичното вещество дава 2-3 минути, за да се спаси животът“, обясни Бакалов. Той посочи, че препаратът не е регистриран в България и не се предлага на пазара, като институциите от години се опитват да осигурят достъпа до него.