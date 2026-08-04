Криптопортфейли и оръжия са открити в арестуваните по "Фентанилгейт"

Криптопортфейли със значителни средства, 300 000 евро в брой и оръжия са открити в арестуваните вече 10 души по "Фентанилгейт". Това се разбра от думите на зам.шефа на ГДБОП Дарин Костов, казани ден след масираната операция в столичния квартал "Факултета".

"Във вчерашния ден беше проведена мащабна операция във връзка с неутрализирането на организирана престъпна група, занимаваща се с изготвянето на т.нар. фентанил. Действията са започнали през април, като колеги от сектор "Борба с организираната престъпност" в Русе получават оперативна информация, впоследствие докладват на прокуратурата и е образувано досъдебно производство. По наши данни групата е започнала работа малко преди това и не е работила много преди нашите действия. Задържани са 10 лица, действията продължават и в момента. През нощта са намерени няколко оръжия на един от адресите на задържаните, както и около 300 000 евро.", заяви Костов, цитиран от БНТ.

Лабораторията за производство на смъртоносния фентанил в София, за която МВР смята, че е единствената в страната, бе разбита при спецоперация на ГДБОП във вторник. По първоначални данни са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се предполага, че с тях е снабдявана голяма част от страната.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се проведе при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район бе отцепен, а антимафиотите работеха със специални предпазни средства и дори противогази. На място бяха разположени и екипи на Спешна помощ, които да реагират при необходимост. Имаше и специалисти от ВМА и много хора, облечени с бели защитни облекла.

„Безпрецедентна операция на служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, които днес установиха основното депо и база, в която се произвежда и разпространява най-рисковият синтетичен наркотик, познат до момента на пазара - т.нар. фентанил. Оперативната работа на служителите започна през април, когато заловихме около четири сделки, които сочеха, че пътят на разпространението води към квартал „Факултета“, където се намираме в момента, а оттам наркотикът се разпространява на територията на цялата страна“., обяви по време на акцията и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов, който беше на място.

“Разбитата лаборатория за фентанил се намира в имот, който по кадастралната карта е собственост на Столичната община”, съобщи още и.д. главният секретар на МВР. Лабораторията е била високотехнологична и е работела в ранните часове на деня, когато районът е бил безлюден. По думите на комисар Николов един от участниците в производството се е научил да произвежда фентанил чрез интернет приложения.

От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи още полицейският шеф. "Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция", коментира във вторник главният секретар на МВР.

По думите му не са залавяни количества фентанил, които да излизат или да влизат в страната. Той каза, че се надява да няма друга лаборатория, която да произвежда веществото.

Разследващите са установили и дилърите по веригата, които са разпространявали наркотика до крайния потребител.

Малко след това стана ясно, че разследването е под наблюдение не на софийска, а на русенската окръжна прокуратура. То се води за създаване на ОПГ.

Фентанилът е изключително опасен и смъртоносен наркотик, който може да нанесе увреждания и при вдишване. Често се използва като добавка към други наркотици с цел засилване на действието им. Проблемът е, че наркозависимите често не знаят за това и опасността от предозиране е голяма.

Фентанилът се произвежда изцяло в лабораторни условия от т.нар. "готвачи". Прекуросорите, т.е. изходните суровини, са обикновено легални, но под строг надзор в различните държави.

Столична община опровергава МВР за имота

“Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите”, заявяват от пресцентъра ѝ.

„Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.

Столична община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван“, посочват в позиция.

„Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения.

Столична община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването“, коментират от общината.

Позиция излезе и от Селскостопанска позиция. "Имотът е собственост на Селскостопанска академия. Той е отдаден дългосрочно под наем, през месец юни 2024 г., след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е сключен на 26 юни 2024 г. за срок от пет години. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица, като носи отговорност за дейностите, извършвани в него“, посочват от Селскостопанската академия.