Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на ВиК-Бургас е обвинен в умишлена безстопанственост

Днес, 14:37
Голяма бе суматохата вчера пред офиса на ВиК-Бургас.
FB/БНР Бургас
Голяма бе суматохата вчера пред офиса на ВиК-Бургас.

Изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, съобщиха БНТ и bTV. Друг служител на дружеството е с обвинение за помагачество. Двамата са в ареста за 72 часа. В понеделник прокуратурата ще реши да иска ли постоянно задържане.

Всичко това е следствие от акцията на ГДБОП вчера в централата на ВиК-Бургас. Отведени бяха 13 души. По медийни информации се разследва схема за източване на средства чрез отчитане на неизвършени ремонти - за 1.5 млн. лв. Има данни, че ръководството на дружеството е притискало регионални директори да изготвят документи с невярно съдържание.

Няколко дни по-рано бе задържан и шефът на ВиК за Несебър и Поморие Свилен Станчев. Той бе арестуван в служебен автомобил веднага след като получил белязани 8000 евро. Сумата е искана от инвеститор за присъединяване на имот към водопреносната мрежа. В дома на задържания бяха открити още пари, тефтер с имена и техническа документация.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ВиК Бургас, ВиК Несебър, ГДБОП, прокуратурата, арести, обвинения

Още новини по темата

ГДБОП зрелищно арестува 13 души във ВиК - Бургас

03 Юли 2026

Съдът остави в ареста шефа на ВиК-Несебър
29 Юни 2026

Арестувани са шефът на ВиК Несебър и заместникът му
27 Юни 2026

Един човек от задържаните 25 за "Баба Алино" остава в ареста
26 Юни 2026

7 души са арестувани във варненско кметство заради "Баба Алино"
25 Юни 2026

Полицията извърши арести в район на ДПС заради фиктивен ремонт
17 Юни 2026

ДАНС и ГДБОП хванаха хеликоптер за пренасяне на дрога към Турция
01 Юни 2026

ГДБОП откри супер оранжерия за канабис в мина
28 Апр. 2026

ГДБОП арестува лекар-педиатър заради детска порнография
21 Апр. 2026

ГДБОП арестува двама китайци от "триадите" в столичен мол
18 Март 2026

Разследва се смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
15 Март 2026

И ключовите ГДБОП, полиция, жандармерия, барети са с нови шефове
06 Март 2026

"Вътрешна сигурност" арестува служител на "Киберпрестъпност" в ГДБОП
05 Март 2026

ГДБОП издирва кой стои зад сатиричната страница "Копейкин"
15 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса