Шефът на ВиК-Бургас е обвинен в умишлена безстопанственост

Изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, съобщиха БНТ и bTV. Друг служител на дружеството е с обвинение за помагачество. Двамата са в ареста за 72 часа. В понеделник прокуратурата ще реши да иска ли постоянно задържане.

Всичко това е следствие от акцията на ГДБОП вчера в централата на ВиК-Бургас. Отведени бяха 13 души. По медийни информации се разследва схема за източване на средства чрез отчитане на неизвършени ремонти - за 1.5 млн. лв. Има данни, че ръководството на дружеството е притискало регионални директори да изготвят документи с невярно съдържание.

Няколко дни по-рано бе задържан и шефът на ВиК за Несебър и Поморие Свилен Станчев. Той бе арестуван в служебен автомобил веднага след като получил белязани 8000 евро. Сумата е искана от инвеститор за присъединяване на имот към водопреносната мрежа. В дома на задържания бяха открити още пари, тефтер с имена и техническа документация.