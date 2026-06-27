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Арестувани са шефът на ВиК Несебър и заместникът му

27 Юни 2026Обновена

Полиция и микробус на криминалистична лаборатория са пред ВиК дружеството в Несебър, съобщи БНР.

По непотвърдена информация вчера в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВиК-Несебър и неговият заместник.

От МВР за момента отказват коментар. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности за случая.

По неофициална информация двамата са били задържани с голяма сума пари, която са поискали като подкуп от инвеститор в землището на село Кошарица, за да бъде присъединен негов обект към водопреносната мрежа. Отново по неофициална информация на инвеститора не му е било разрешено дори да подаде документи за присъединяване на обекта към мрежата, докато не даде сумата от 8000 евро.

Двамата служители са били задържани с белязаните пари. 

 

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Ключови думи:

ВиК Несебър, ВиК

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