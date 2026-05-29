Управляващите се разбързаха с кръпките в Закона за ВиК

Омбудсманът Велислава Делчева настоя за напълно нови правила

Днес, 13:39
Омбудсманът Велислава Делчева припомни, че редица региони на страната са изправени пред тежки водни режими и кризи.
Промените в Закона за водите, внесени от "Прогресивна България", бяха гласувани на първо четене в пленарната зала. Законът е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост. Ако не бъде приет до 5 юни, страната ни ще загуби стотици милиони финансиране от ЕС.  

Но предложените текстове стоят като кръпки в закона по всякакви теми - за цените и качеството на водата, за ВиК дружествата и техните обединения. Новост е идеята за две тарифи - за домакинствата и за стопанските клиенти.

От опозицията критикуваха вносителите, че се опитват да "узаконят безхаберие". Според Владислав Горанов от ГЕРБ цената не трябва да зависи от това кой е потребителят, а какво количество вода използва.

От ДПС на Делян Пеевски подкрепиха промените, но обещаха да внесат предложения между първо и второ четене. Йордан Терзийски от "Продължаваме промяната" каза, че важната тема е "устойчивото ценообразуване", а настоящият законопроект не предлага решение на този въпрос. От ПП също ще внесат свои предложения между първо и второ четене. Джипо Джипов от "Демократична България" пък заподозря, че се "оставя вратичка за вдигане на цените в кратки срокове".

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева настоя за мащабни промени във ВиК сектора. "Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има", пише тя в писмо до  Временната комисия по бюджет и финанси.

"При огромни инвестиции от 2020 г. до момента загубите на вода в страната остават изключително високи – над 60%, а средното увеличение на цените е над 72%. Тук логично възниква въпросът – защо няма ефект от инвестициите", пише Делчева, като припомня, че пред тежки водни режими и кризи са изправени в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията. Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено, така че потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи.

 

