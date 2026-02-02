След многобройни жалби КЕВР ще проверява ЕРП-тата и ВиК дружествата

Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР ще извърши тази година проверки на трите електроразпределителни дружества, които доставят ток в страната. Първата група проверки са по повод огромния брой жалби и сигнали постъпили през 2025 г. от недоволни потребители - над 1300 на брой. И при трите електроразпределителни дружества потребителите се жалват най-вече от лошо качество на доставяната електрическа енергия. Затова КЕВР ще оцени и анализира работата на ЕРП-тата и ще даде задължителни указания.

Втората група проверки е свързана с изпълнението на инвестиционните програми на дружествата през 2025 г. и доколко извършените инвестиции съответстват на планираните. Отчетите сочат, че през 2024 г. „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД е надхвърлило определените му инвестиции с 14%, а „Електроразпределение Юг“ ЕАД има преизпълнение от 2%. Не така стоят нещата при „Електроразпределение Север“ АД, където за посочения период планираните инвестиции са изпълнени 95 на сто.

Близо 70 тематични проверки ще извърши енергийният и воден регулатор тази година. Проверките се извършват на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна, посочват от КЕВР.

В сектор "Топлоенергетика" експерти на регулатора ще инспектират на място „Топлофикация Плевен“ ЕАД и „Топлофикация Враца“ ЕАД, за да установят в каква степен те изпълняват лицензионните си задължения. Срещу двете дружества има значителен брой жалби от потребители и медийни публикации, което е повод комисията да провери качеството на техните топлофикационни услуги. За 2025 г. постъпилите жалби заявления, сигнали, искания от клиенти и потребители на топлинна енергия са 126.

В сектор "Природен газ" се планират 16 тематични проверки на дружества, лицензирани за дейности по „разпределение на природен газ”, „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и „пренос на природен газ“. За част от дружествата 2026 г. е последната година от регулаторния период на техните бизнес планове. Предвидена е и проверка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като лицензирано дружество за дейността „пренос на природен газ“ на територията на страната.

В сектор "ВиК услуги" регулаторът ще извърши през 2026 г. планови проверки на 42 ВиК дружества. Целта е КЕВР да прецени цялостното изпълнение на показателите за качество и ефективност в одобрените бизнес планове за периода 2022-2026 г. Ще бъдат проверени и реално отчетените разходи, които дружествата са извършили за нови дейности или експлоатация на нови обекти, както и за използваната електроенергия за технологични нужди. Всички тези фактори играят роля при при утвърждаване на цените на ВиК услугите за 2027 г. - първата година от новия регулаторен период 2027-2031 г.

Сред другите цели на проверките във водния сектор са установяване на реално направените инвестиции в публични и собствени активи на ВиК операторите. От КЕВР припомнят, че през изминалата година са излезли с решения по 260 жалби на потребители.

Освен утвърдените планови проверки КЕВР ще извършва и извънредни инспекции на регулираните от нея дружества в енергийния и във водния сектор. Те ще бъдат инициирани при получаването на сигнали за нередности, публикации в медиите за нарушения на лицензионните задължения на дружествата-доставчици на услуги.