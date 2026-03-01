Медия без
Водата поскъпва в редица градове от днес

ГЕРБ вече използва темата за предизоборна употреба

Днес, 10:37

От 1 март водата в много градове поскъпва. Новите цени трябваше да влязат в сила от 1 януари, но бяха отложени заради въвеждането на еврото. 

Най-сериозно ще е поскъпването в Кърджали – 13,7%, Благоевград – 12,2%, София – 11,8%, Ямбол – 11,8%, Русе – 9,3%, Враца – 8,9%, Велико Търново – 8,8%, Габрово – 8,4%, Смолян – 7,9%, Плевен – 7,3%.

Във Варна увеличението е 6,6%, в Хасково – 5,6%, в Силистра – 4,8%, в Търговище – 4,7%, в Ловеч – 4,1%, в Пловдив – 4%, в Монтана – 3,1%, в Стара Загора – 2,6%, в Бургас – 1,4%, а във Видин, Кюстендил и Разград – по 1,1%.
Има обаче и градове, където водата поевтинява - Перник – с 3,3%, Сливен – 3,4%, Добрич – 1,1%, Пазарджик – 1%, София област – 1,1%, Шумен – 0,8%.

Темата за поскъпването на водата вече влезе в предизборна употреба. Преди седмица ГЕРБ обвини служебния кабинет за увеличението.

Николай Нанков, бивш регионален министър на Бойко Борисов и настоящ депутат от ГЕРБ, възкликна: “Ново правителство, нова цена на водата". "Ние призовахме тези цени на КЕВР да не влизат в сила, а ВиК-тата таксуват българските потребители по старите цени", обясни депутатът.

На 19 декември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), чиито членове бяха назначено от ГЕРБ, ДПС – Ново начало, БСП и ИТН, одобри по-високи цени на водата. Месец по-късно тогавашният ресорен министър Иван Иванов (БСП) призова подопечния му държавен ВиК холдинг да не се съобразява с исканията на ВиК фирмите и решенията на КЕВР. И холдингът "замрази" цените. Но веднага след идването на кабинета "Гюров" е дал зелена светлина за задействане на новите тарифи - от 1 март.

