Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЕВР обяви: ЕРМ-Запад да плати неустойки за липсата на ток в Трънско

5898 жители в 18 села останаха без електричество за повече от седмица през октомври

19 Дек. 2025
5898 жители в 18 села в Трънско останаха без електричество за повече от седмица през октомври
Илияна Кирилова
5898 жители в 18 села в Трънско останаха без електричество за повече от седмица през октомври

Електроразпределителното дружество ЕРМ-Запад носи отговорност и дължи обезщетения на всички засегнати 5898 жители в 18 села в община Трън, които останаха над седмица без ток през октомври. Това обяви Комисията за енергийно и водно регулиране след запитване на депутати от "Възраждане".

Случаят е от началото на октомври, когато след обилен снеговалеж и скъсани електропроводи, подаването на електроенергия бе прекъснато за повече от седем дни.

КЕВР потвърждава, че съгласно Закона за енергетиката, ЕРП-тата длъжни да изплатят неустойки на всички клиенти, които са били без ток повече от 48 часа в рамките на 72 часа. Засегнатите абонати имат право на финансови компенсации за периода, в който са били оставени без елементарни условия за живот.

ЕРМ-Запад, което е част от Електрохолд, е длъжно да информира засегнатите домакинства за начина, по който могат да подадат заявления за обезщетения. Обезщетенията обичайно се изчисляват като фиксирана дневна сума за всеки засегнат клиент за всеки ден без електрозахранване.

„ЕРМ-Запад не си поддържа мрежите, за да пести пари и от това страдат потребителите. Компенсациите по закон се изчисляват на 30 лева за първите 24 часа без ток и по 20 лева на всеки следващи 12 часа. Размерът ще е различен за отделните хора, но имаше села, които стояха 10 дни без електричество. Там обезщетенията би трябвало да достигнат до около 390 лева на домакинство.“, коментира депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев.

Припомняме, че по-рано тази година в Закона за енергетиката бе направена поправка, която да преустанови порочната практика ЕРП-тата да заобикалят задължението си да плащат обезщетения на тези свои абонати, които са останали без ток за продължителен период от време.

Един от триковете на ЕРП-тата, за да не плащат неустойки, бе да възстановяват захранването при аварии за по 3-4 минути и после отново го прекъсват за 24 часа. Затова изрично бе записана законова разпоредба, че неустойки се дължат, когато продължителността на прекъсването на тока надхвърля общо 48 часа за период от 72 часа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спиране на тока, авария, ЕРП

Още новини по темата

Осем квартала в София остават без вода за ден
14 Ноем. 2025

Киев, Харков и Полтава останаха без ток заради руски атаки
09 Ноем. 2025

НС отхвърли предложение държавата да изкупи ЕРП-тата
02 Юли 2025

Влакът Варна-София аварира заради жегата
27 Юни 2025

Голяма авария остави 160 000 души без ток във Франция
24 Май 2025

ВиК-гейзер три дни опъва нервите на хиляди варненци
14 Март 2025

Заради липса на парно училища в София минават на онлайн обучение

13 Февр. 2025

НС спешно приема специален закон за подпомагане на хората без ток по Коледа
12 Февр. 2025

10 души заседнали на лифта в Сопот
09 Февр. 2025

Държавната помощ за хората без ток по Коледа се оказа невъзможна
05 Февр. 2025

Рамадан Аталай: Пеевски иска ЕРП-тата
05 Яну. 2025

ЕРП-тата получават безвъзмездно 327 млн. лв. за модернизация
24 Дек. 2024

Десетки селища в Западна и Централна България са без ток
30 Ноем. 2024

Служители от аварийните екипи на "Електрохолд" заплашват с напускане
26 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ