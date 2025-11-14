Осем квартала в София остават без вода за ден

Временно понижено налягане и замътване на водата се очакват в няколко столични квартали заради отстраняване на авария на уличен водопровод с голям диаметър на бул. "България" № 62, съобщиха от "Софийска вода".
Засегнатите райони включват:
- ж.к. "Лагера",
- ж.к. "Белите брези", ж.к.
- "Красно село – Борово",
- ж.к. "Хиподрума",
- ж.к. "Стрелбище",
- ж.к. "Иван Вазов",
- ж.к. "Гоце Делчев",
- ж.к. "Кривата река", както и част от
- кв. "Манастирски ливади – запад" в периметъра между ул. "Родопски извор", ул. "Мур", бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков".
Според дружеството промените в схемата на водоснабдяване ще засегнат и Военномедицинска академия и Александровска болница.
"Софийска вода" посочва, че подробна информация за хода на ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в мобилното приложение "Моята вода". Дружеството се извинява на клиентите за причинените временни неудобства.