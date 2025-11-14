Медия без
Осем квартала в София остават без вода за ден

Днес, 11:00
Заради аварийни ремонти "Софийска вода" предупреди за замътняване на водата в някои столични квартали днес.
Временно понижено налягане и замътване на водата се очакват в няколко столични квартали заради отстраняване на авария на уличен водопровод с голям диаметър на бул. "България" № 62, съобщиха от "Софийска вода".

Засегнатите райони включват: 

  1. ж.к. "Лагера",
  2. ж.к. "Белите брези", ж.к.
  3. "Красно село – Борово",
  4. ж.к. "Хиподрума",
  5. ж.к. "Стрелбище",
  6. ж.к. "Иван Вазов",
  7. ж.к. "Гоце Делчев",
  8. ж.к. "Кривата река", както и част от
  9. кв. "Манастирски ливади – запад" в периметъра между ул. "Родопски извор", ул. "Мур", бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков".

Според дружеството промените в схемата на водоснабдяване ще засегнат и Военномедицинска академия и Александровска болница.

"Софийска вода" посочва, че подробна информация за хода на ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в мобилното приложение "Моята вода". Дружеството се извинява на клиентите за причинените временни неудобства.

