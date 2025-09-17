Медия без
Спират водата в големи столични райони утре

Няма да има подаване в "Люлин" и "Овча купел" и няколко квартала заради търсене на скрит теч

Днес, 11:49
При спиране за повече от 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски за питейна вода
Илияна Кирилова
В няколко от западните големи райони на столицата няма да има вода утре (18 септември), съобщава "Софийска вода". Планирано е спиране между 10:00 и 16:00 ч., за да се локализира теч в района на Околовръстний път при кв. "Факултета".

Затова без вода временно ще бъдат ж.к. "Люлин 4" и "Люлин 5", част от "Люлин 3" (блоове 368, 369, 370 и 371), както и близкият кв. "Филиповци".

Спирането ще засегне и жк. "Овча купел 2", както и част от "Овча купел 1" (района между бул. "Монтевидео“, ж.п. линия, ул. "Производствена“ и ул. 763). Без вода ще е и кв. "Суходол" (района между ул. "Люлинска“, ул. "3-ти март“, ул. "Люлинска“, ул. "Щит“, ул. "Брегалница“, ул. "Стоичко Станиславов“, ул. "Павел Младенов“, ул. "Дъб“, ул. "Овчо поле“, ул. "Траян Танев“ и ул. "Момина сълза“; ул. "Суходолска“ от ул. "Околовръстен път“ до № 171).

Ако ремонтните работи все пак се проточат повече от 12 часа "Софийска вода“ ще осигури снабдяване с питейна вода чрез водоноски на следните адреси: ж.к. "Люлин 4" (пред 96 СУ "Лев Николаевич Толстой“); ж.к. "Люлин 5) (пред 97 СУ “Братя Миладинови“); кв. "Филиповци“ (на площада); кв. "Суходол“ (на площада); ж.к "Овча купел 1“ (бул. "Монтевидео", пред магазин "Фантастико“); ж.к. "Овча купел 2“ (пред болница "Доверие“).

