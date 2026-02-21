Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Домакинствата с надписани сметки за ток за декември и януари ще бъдат компенсирани. Част от жалбите, подадени в КЕВР, са основателни и трябва да се отиде до край и да се разбере какви са причините.

Това коментира днес служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод огромния брой оплаквания на абонати на трите ЕРП-та за прекалено високи сметки за ток, особено през първия месец на 2026 г.

"Вчера имах среща с председателя на КЕВР, за което му благодаря. Вече има предварителна представа какво се е случило. Случаите са различни, но важното е, че има жалби, които са основателни. Трябва да се стигне докрай, да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората", каза служебният министър на енергетиката.

Председателят на КЕВР го е уведомил, че са възложени анализи на независима лаборатория на електромери. Прави се проверка и на софтуерите на ЕРП-тата за отчитане на потреблението и фактурирането на сметките, за да се види дали причината е заради грешка на билинг системата или някаква друга.

"Ако клиентите на енергото, в чиито фактури има грешка, вече са я платили, компенсирането ще стане с приспадането на сумата от следващия месец, като е възможно и възстановяване на парите", каза Трайков. Трите ЕРП-та по собствена инициатива са започнали да компенсират потребители, за които е ясно, че във фактурите им е допусната грешка.

Трайков посъветва всеки, който има съмнение, че има нещо нередно в сметката, да подаде сигнал до КЕВР.

До края на февруари или началото на март ще бъдат обработени всички подадени жалби.

Коментарите Трайков направи по време на днешната си инспекция на ПАВЕЦ-Чаира.

В началото на април се очаква да бъде въведен в експлоатация още един от четирите хидроагрегата на помпено-акумулиращата водно електрическа централа, която претърпя тежка авария през 2022 г. и за известно време напълно излезе от строя.

Третият хидроагрегат се очаква след ремонт да започне да работи в началото на 2027 г., а за четвъртия, който не може да бъде ремонтиран и трябва да бъде подменен, предстои обявяване на три обществени поръчки. Това ще стане до два месеца.

Припомняме, че обявената преди време обществена поръчка за нов четвърти хидроагрегат за ПАВЕЦ "Чаира" се провали, тъй като не се явиха кандидати. Затова сега е решено дейностите по подмяната на съоръжението да бъдат разделени, обясни министърът.

Предстоящата за обявяване поръчка ще е за анализ на риска при демонтажа на старото оборудване. Втората ще е за проектиране на тези дейности и извършването им по безопасен начин, а третата – за изработка, доставка и монтаж на новия хидроагрегат, уточни шефът на НЕК.

На този етап не е ясно каква ще е крайната цена за поставянето на нов четвърти хидроагрегат.