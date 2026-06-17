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Водомери без пломби са открити в Баба Алино

17 Юни 2026
Институциите откриха водомери без пломби в една от китните къщички в комплекса.
https://forestclub.bg/
Институциите откриха водомери без пломби в една от китните къщички в комплекса.

Серия писма между институции по случая "Баба Алино" публикува днес варненският областен управител Марио Смърков. От тях стана виден любопитният факт, че при проверка на една от къщичките в комплекса Басейнова дирекция се натъкнала на 4 водомера без пломби на ВиК. Те били към отделните апартаменти в сградата. Живущ човек обяснил, че пари за консумация на вода плащал на собственика на комплекса, но не могъл да представи фактура или друг документ. 

Всичко това не е изненада, тъй като още преди десетина дни институциите обявиха, че осигуряването на вода в селището е било незаконно. В един от днешните документи РЗИ казва, че водата от едното водохващане отговаряла на условията за пиене. За другото - няма как да се каже, тъй като било технически невъзможно да се вземат проби. РЗИ твърди, че не били съгласувани задължителните в случая санитарни зони.

От кореспонденцията между институциите става ясно още, че РДНСК проверява изграждането на трафопостове в т.нар. незаконен град.

 

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Ключови думи:

незаконен град, Баба Алино, Басейнова дирекция, водомери, ВиК

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