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Директорката на кадастъра във
Варна ще съди двама министри

Инженер Божкова смята, че е уволнена неправилно

Днес, 16:31
Част от комплекса "Баба Алино"
FB/Областна администрация Варна
Част от комплекса "Баба Алино"

Директорката на Кадастъра във Варна смята да съди двама регионални министри - Николай Найденов и Иван Шишков. 

Днес инж. Крисимира Божкова бе уволнена. Преди това тя бе временно отстранената от длъжност заради незаконно построения комплекс на Олег Невзоров в местността "Баба Алино" , предаде БТА. 

На пресконференция  Божкова уточни, че заповедта е издадена в петък и е изпратена до нея чрез системата за сигурно електронно връчване.

"Тази заповед за уволнение е издадена, въпреки че становището на Дисциплинарния съвет при АГКК е, че тези сгради няма как да бъдат отказани да бъдат нанесени, защото има и трайна съдебна практика" посочи Божкова.

В отговор на въпрос тя каза, че ще обжалва заповедта, защото има разлика между това, което са проверявали дисциплинарният съвет, и това, което е написано в заповедта за уволнението ѝ.

Божкова каза, че мотивът за уволнението ѝ, доколкото тя се е запознала, е недостатъчен контрол за Баба Алино и просрочен срок за отговор на едно писмо от Министерството на земеделието и храните.

"Това също е малко екзотично казано, защото това е писмо, свързано с поземлените имоти и не е свързано със сградите върху тези поземлени имоти", обясни Божкова.

По думите ѝ тя е отговорила на това писмо в едномесечния срок, но техният изпълнителен директор твърди, че то не е качено и не е запознат с това становище, но е изведен от деловодството на агенцията.

Божкова съобщи, че ще заведе дело срещу бившия регионален министър Николай Найденов за клевета. И допълни, че ще си търси правата по съответния ред и заради изказването на министър Иван Шишков, който по думите ѝ, "когато е отишъл на оглед в Баба Алино е казал, че тя е единствено виновна за случая".

"Кадастърът не издава разрешения за строеж, кадастърът не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Ние сме орган, който регистрира вече това, което има на място", коментира още Божкова.

Миналия петък полицията задържа 70-годишния бивш главен архитект на район "Приморски" заради издадени фалшиви удостоверения за постройки, построени в комплекса далеч след указаната в закона крайна дата за търпимост 2001 г.

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