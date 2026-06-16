Инвеститорът от Баба Алино: Кметът Коцев знае за всички документи

"Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание". Това заяви днес по адрес на варненския кмет Благомир Коцев украинската компания КУБ в специална декларация.

Ден по-рано Коцев се обърна към правителството с молба то да разкрие цялата истина по случая, като един от акцентите му за пореден път бе, че община Варна не е знаела за мащаба на случващото се в местността Баба Алино; съответно и той лично не е бил наясно. Фирмата обаче твърди: "Цялата дейност на компания КУБ през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Това лесно може да бъде проверено. Особено цинично звучат твърденията, че господин Благомир Коцев "не е бил наясно" с проектите на компания КУБ или че решенията са вземани без негово участие. Това е лъжа. Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни". Компанията отрича да е "престъпна групировка", "анклав" и всичко останало извън закона.

КУБ казва още, че е финансирала ремонта през лятото на 2025 г. на варненските улици „Сава Радулов“ и "Георги Боев". "Съществуват договори, разчети, фактури и платежни документи, които удостоверяват извършените дейности и направените разходи", казва компанията. Реално на нейния сайт още стои информация от края на юни миналата година, в която се разказва за ремонта на двете улици. "Дейностите бяха извършени със средства на корпорацията и в рамките на договори, съгласувани с общинската администрация – като логично продължение на синергията между частната инициатива и визията на местната управа за развитие", пише тогавашната статия: