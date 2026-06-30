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Делото за подкупи срещу Благомир Коцев бе върнато на прокуратурата

Съдът счита, че в обвинителния акт е объркан мандата на един от парламентите

30 Юни 2026Обновена
Благомир Коцев счета, че делото срещу него е политическо.
FB/Благомир Коцев
Благомир Коцев счета, че делото срещу него е политическо.

Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души. Причината - съществени процесуални нарушения. Съдебният процес бе подновен днес, а връщането на делото дойде като резултат от заседанието.

Засега не се знае прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов ще обжалват ли. Съдия-докладчик е Светла Даскалова.

Освен Коцев, посдъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Коцев и съветниците са с парична гаранция, другите двама - с мярка "подписка". Обвинителният акт включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря в ранна пролет поради включването на Стефанов и Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ за парламентарните избори.

 

СЪОБРАЖЕНИЯ

Пресслужбата на съда разпрати до медиите съображенията за връщане на делото. По-важните касаят замесения т.нар. "неизвестен народен представител" (със съкращения):

"Съдът отчита вътрешно противоречие в акта на прокуратурата. В него се твърди, че в края на 2023 г. народен представител от 51-вото Народно събрание е давал указания на подсъдимите „да се подготвят за предстоящи предсрочни парламентарни избори за НС и да осигурят парични средства за финансиране на бъдещата кампания на политическата партия, на която симпатизират“. Хронологически обаче това е невъзможно, тъй като към онзи момент 51-вото НС още не е било сформирано (и правно регламентирано). Съдът посочи, че не става ясно кога, къде и как подсъдимите (кметът, общинските съветници и народният представител в 51-вото НС) са обсъждали, постигнали са съгласие и са взели решение за извършване на всяко едно от вторичните престъпления. Остава неясна самата цел – дали имотната облага е била предназначена за подсъдимите, или за другиго". 

 

РЕАКЦИИ

"Съдът каза това, което и ние от самото начало - данни за престъпление няма", заяви Ина Лулчева, адвокат на Коцев. "Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно, че това е дело с политически характер. Няма ги вече строителите на държавата с голямо „Д"", коментира самият кмет. "Не е ясно мястото на сговора, не е обяснено в какво се изразява „политическата протекция“ и съществува хронологично противоречие относно статута на народния представител от 51-вото Народно събрание. Това е стандартна процесуална корекция на неточности, а не липса на доказателства", реагира в социалните мрежи пък общинарката от времето на ГЕРБ Биляна Якова, известна с изявите си анти-Коцев.

 

ОЩЕ ЗА ДЕЛОТО

Материалите са общо 70 тома, двама свидетели са с тайна самоличност.  От съда съобщиха по-рано днес, че по делото пострадали са трима от явните свидетели: директорът на училище „Св. Св. Кирил и Методий", бившият ръководител на проекта за интегриран градски транспорт (визира се Якова), както и директор на дружество, изпълнител на договор по обществена поръчка за приготвяне и доставка на храна (вероятно се има предвид Пламенка Димитрова). Якова е пожелала да бъде конституирана в процеса като частен обвинител. Предявява иск срещу Коцев за 30 000 евро неимуществени вреди. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГ КОНТЕКСТ

Коцев престоя в ареста около 5 месеца миналата година. В негова защита се проведоха протести във Варна и София, които постепенно преляха в демонстрации, довели до оставката на правителството на Росен Желязков. Днешното заседание дойде около месец след старта на аферата "Баба Алино" във Варна.

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Ключови думи:

Благомир Коцев, Варна, Биляна Якова, Пламенка Димитрова, съд, Николай Стефанов Йордан Кателиев

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