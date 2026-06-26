Карлово губи битката срещу завода за барут

Недоволството в Карлово срещу изграждането на завод за барут засега е успешно парирано. Днес в общината трябваше да се проведе допитване, насрочено от местния парламент, но бе обжалвано и "виси" в съда. То не може да се проведе без окончателно положително съдебно произнасяне.

Жалбите срещу референдума са на "Иганово" ЕАД и областния управител на Пловдив, мотивите са различни. Важен момент е, че заводът е от сферата на националната сигурност и отбранителната индустрия, за него има актове на Министерския съвет, а местни допитвания се свикват единствено по въпроси от компетенцията на местната власт. От своя страна общинският съвет бе формулирал три въпроса в референдума, които касаят точно местната власт (например единият е да се променя ли предназначението на имоти от общия устройствен план за целите на завода). Така или иначе, Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на съвета, докато не се произнесе законосъобразно ли е допитването. А делото получи ход едва този четвъртък.

Референдумът бе иницииран от "Възраждане", после получи подкрепата на почти целия общински съвет на Карлово. Любопитен факт е, че една от бившите прими на ГЕРБ - Дани Каназирева, която впоследствие стана съдия, е член на съдебния състав.

ГИГАНТ

Инвестицията не е каква да е, зад нея е немският гигант "Райнметал". Договорът с него бе подписан от правителството на Росен Желязков, планира се влагане на около 1 млрд. евро. Проектът е считан за стратегически, от значение за ЕС и НАТО, въобще за една от най-мащабните чужди инвестиции у нас. По едно време Румен Радев (президент тогава) и Бойко Борисов дори се скараха кой има по-голяма заслуга за привличането на "Райнметал".