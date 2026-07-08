Пулев: Няма пари за новия завод с "Райнметал"

Министърът на икономиката Александър Пулев обяви съвместния проект с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас като проблемен.

Предстои пълна ревизия на параметрите на споразуменията, сключени с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два завода в България - един за производство на барут и втори за производство на 155-милиметрови снаряди. В новите договорености трябва да се промени формулата за финансиране на инвестиционния проект, както и да се защитят по-добре българските интереси.

Това обяви министърът на икономиката, индустрията и инвестиции Александър Пулев пред депутати от икономическата комисия в парламента. Той подчерта, че няма сключен договор с германския концерн, а правителството на Росен Желязков е подписало само няколко споразумения.

"Процесът с "Райнметал" е много сложен. Проблем има с терена, както и с финансирането. Не е изцяло защитен и българския интерес, съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна, например, намалени лицензионни плащания и без изискване да се включват български поддоставчици", посочи Пулев.

Споразумението за съвместна инвестиция с германската компания "Райнметал" бе подписано през октомври 2025 г. от тогавашния премиер Росен Желязков. Стратегическият проект на стойност близо 1 милиард евро предвижда изграждането на два завода за производство на барут и боеприпаси край Сопот, съвместно с държавната оръжейница ВМЗ. България пое ангажимент да осигури финансиране в размер на 420 млн. евро по линия на европейския механизъм SAFE. На последното си заседание преди Коледа правителството на Росен Желязков в оставка отпусна 83 млн. лв. в капитала на две държавни дружества, свързани с проекта - "Иганово" и ВМЗ.

Основната част от сумата - 82 млн. лв., бе внесена в капитала на новоучреденото дружество "Иганово", което се създаде специално за споразумението с "Райнметал". Тогава бе обяснено, че сумата е необходима за заплащането на определени технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения по изграждането на двата завода.

"Парите вече са преведени на "Райнметал", въпреки че няма подписан договор за бъдещата инвестиция", посочи днес министър Пулев.

Той обясни, че погрешно е създадено впечатление, че България ще финансира проекта по линия на SAFE. На практика само 10-15% от стойността на инвестицията можели да бъдат осигурени по този начин. "И тъй като в бюджета за тази година няма никакви средства, трябва да се търси друга формула за финансиране", каза Пулев.

"Ние сме комуникирали проблемите с германската компания, обявили сме, че искаме да се трансформира плана за тази инвестиция, което ще отнеме още доста време", обясни още икономическият министър.

Той обяви, че новото държавно дружество "Иганово" ще бъде закрито. По думите му това дружество се е появило по странен начин. Първоначално е било предвидено създаване само на смесено дружество между ВМЗ и "Райнметал", като ВМЗ е трябвало да отговаря с апорт на терен и подходящата инфраструктура. Впоследствие предишното правителство решава да създаде второ държавно дружество, което да наеме строителна фирма, способна да построи двата завода по изискванията на "Райнметал"

Интересна подробност е, че миналата година по повод договарянето на инвестицията на "Райнметал" в България възникна напрежение между Румен Радев (президент тогава) и Бойко Борисов кой има по-голяма заслуга за привличането на германския концерн.